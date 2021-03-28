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04:18 (мск), источник: ТАСС

В США прокомментировали санкции КНР

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты осуждают введенные Китаем в отношении двух американских физических лиц санкции из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района и считают их безосновательными. С таким утверждением выступил в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен.

Источник: AP 2020

«Соединенные Штаты осуждают безосновательные санкции КНР в отношении двух членов Комиссии США по международной свободе вероисповедания, которые, очевидно, были введены в качестве ответной меры на санкции США в отношении официальных лиц КНР, связанных с серьезными нарушениями прав человека в Синьцзяне», — приводит его заявление пресс-служба Госдепартамента.

«Попытки Пекина запугать и заставить замолчать тех, кто выступает в поддержку прав человека и фундаментальных свобод, лишь способствуют еще более пристальному вниманию международного сообщества к происходящему геноциду и преступлениям против человечности в Синьцзяне», — полагает глава американской дипломатии.

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