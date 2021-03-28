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07:29 (мск), источник: РБК

Bild сообщил об опасениях в ФРГ из-за российских устройств на подлодках

Подводные лодки ВМФ Германии оснащены навигационными устройствами, которые разработала российская компания «Транзас», шифрование данных в этих системах «не соответствует военному стандарту», пишет Bild am Sonntag.

Газета сообщает, что Германия начала сотрудничать с «Транзасом» в 2005 году, когда должность канцлера занимал Герхард Шредер. По ее данным, тогда около сотни кораблей ВМФ страны оснастили устройствами от российской компании. Впоследствии Берлин решил установить навигационные приборы для определения местоположения, скорости и маршрута «Navi Sailor 4100» от «Транзаса» на современных субмаринах U 35 и U 36, которые находятся в эксплуатации с 2015 и 2016 годов соответственно.

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Как пишет издание, летом 2020 года Федеральная служба защиты конституции Германии предупредила об опасности навигационных систем в случае «шпионажа и саботажа со стороны иностранных государств»: в случае кибератаки навигационные данные могут быть перехвачены и ими можно манипулировать, «вплоть до полной потери функциональности» корабля. Bild со ссылкой на экспертов в области безопасности также сообщает, что «из-за тесных связей» с Россией компания находится в центре внимания западных спецслужб.

«Мы обеспокоены тем, что наши данные будут перехвачены — например, иностранными разведками», — приводит газета слова неназванного морского офицера.

Журналисты издания спросили у Минобороны ФРГ, может ли оно гарантировать безопасность устройств для подлодок. В ответ представитель ведомства заявил, что «правительство прилагает большие усилия для обеспечения информационной и кибербезопасности» в ведении министерства.

Как следует из данных системы СПАРК, «Транзас» был основан в 1990 году в Санкт-Петербурге. Компания специализируется на производстве навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов. Bild отмечает, что компания работает как в гражданском, так и в военном секторах.

На сайте «Транзаса» говорится, что в 2005 году система ЭКНИС (электронно-картографическая навигационно-информационная система) компании была установлена на кораблях ВМФ Германии. В 2018 году «Транзас» купил финский холдинг Wärtsilä, но, по информации Bild, подразделение вооружений осталось у России.

Эксперты в разговоре с РБК-Петербург называли покупку «Транзаса» финским холдингом потерей для российской стороны, поскольку «Россия будет играть в достижениях группы уже вторую, если не третью-четвертую, роль».

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