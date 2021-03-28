Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
26Body Worlds
38Юбилей Михаила Горбачева
14:57 (мск), источник: Известия

Еврокомиссар допустил организацию производства «Спутника V» в ЕС через год

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе после апробации Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) займет около года. Такое мнение высказал в воскресенье, 28 марта, комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

Он подчеркнул, что уважает российских ученых и у него нет никаких оснований сомневаться в вакцине, разработанной в РФ. По словам Бретона, его основная задача заключается в обеспечении достаточного количество доз вакцины от COVID-19 в ЕС.

«Если вакцина пройдет апробацию в ближайшие недели или месяцы, и будет найден способ ее производства в Европе, потребуется не менее 10−14 месяцев прежде, чем первая партия доз будет изготовлена», — цитирует Бретона ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что производство вакцины не повлияет на ситуацию с коронавирусом в странах Евросоюза.

Ранее, 24 марта, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что российская вакцина от COVID-19 действительно нужна Европе. Он указал на то, что никогда не понимал сомнений и порой скептицизма по поводу российских усилий по созданию вакцин.

22 марта президент России Владимир Путин указал на растущий интерес к «Спутнику V» за рубежом, несмотря на умышленную дискредитацию вакцины и информационные вбросы. Заявления чиновников ЕС о «ненужности» «Спутника V», по словам российского лидера, заставляют задуматься, что в Европе отстаивают интересы отдельных компаний, а не собственных граждан.

Такое заявление российский лидер сделал после того, как Бретон сообщил, что Евросоюз не испытывает необходимости в российской вакцине. Он сообщил, что к июню в страны Европы будет доставлено 300−350 млн доз вакцин от COVID-19.

Первая в России и мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа 2020 года. «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

Российская вакцина, как сообщала британская исследовательская компания YouGov, является одной из наиболее востребованных и узнаваемых в мире, согласно опросу 9,4 тыс. человек из стран Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Африки и Европы.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Евростандарт от «Галасы»: главные культурные события недели
Трудности перехода: что ожидает автомобилистов в ближайшие месяцы
В России за сутки выявили 9 088 случаев коронавируса
Путин объяснил, почему не стал прививаться от COVID на камеру
Россиянам предсказали волну банкротств из-за отмены послаблений
СМИ: в ФРГ обеспокоены российскими устройствами на подлодках
Жители России увидят суперлуние
Фотограф расплавил дрон в вулкане ради неповторимых кадров
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Причины, по которым Шейнина больше нет на Первом канале
Gnezdo.ru
Это было позором в СССР, а сейчас норма
Еще помнишь Полину? Смотри на нее в 46 лет
Что стало со сбежавшим в США актером Дьяченко
10 красивых актрис «до и после»: фото
Леди
Регина Тодоренко собственноручно отстригла волосы Звезда «Орла и решки» кардинально сменила имидж
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Людям с этими болезнями нельзя делать прививку от коронавируса
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь