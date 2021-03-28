Еврокомиссар допустил организацию производства «Спутника V» в ЕС через год

Он подчеркнул, что уважает российских ученых и у него нет никаких оснований сомневаться в вакцине, разработанной в РФ. По словам Бретона, его основная задача заключается в обеспечении достаточного количество доз вакцины от COVID-19 в ЕС.
«Если вакцина пройдет апробацию в ближайшие недели или месяцы, и будет найден способ ее производства в Европе, потребуется не менее 10−14 месяцев прежде, чем первая партия доз будет изготовлена», — цитирует Бретона ТАСС.
Вместе с этим он отметил, что производство вакцины не повлияет на ситуацию с коронавирусом в странах Евросоюза.
Ранее, 24 марта, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что российская вакцина от COVID-19 действительно нужна Европе. Он указал на то, что никогда не понимал сомнений и порой скептицизма по поводу российских усилий по созданию вакцин.
22 марта президент России Владимир Путин указал на растущий интерес к «Спутнику V» за рубежом, несмотря на умышленную дискредитацию вакцины и информационные вбросы. Заявления чиновников ЕС о «ненужности» «Спутника V», по словам российского лидера, заставляют задуматься, что в Европе отстаивают интересы отдельных компаний, а не собственных граждан.
Такое заявление российский лидер сделал после того, как Бретон сообщил, что Евросоюз не испытывает необходимости в российской вакцине. Он сообщил, что к июню в страны Европы будет доставлено 300−350 млн доз вакцин от COVID-19.
Первая в России и мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа 2020 года. «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи.
Российская вакцина, как сообщала британская исследовательская компания YouGov, является одной из наиболее востребованных и узнаваемых в мире, согласно опросу 9,4 тыс. человек из стран Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Африки и Европы.