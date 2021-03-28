17:27 (мск), источник: ТАСС
Блинкен заявил, что США намерены выстраивать отношения с Китаем с позиции силы
Отношения Вашингтона и Пекина обретают все более конфронтационный характер, отметил госсекретарь США.
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«Очевидно, в отношениях с Китаем возникает все больше аспектов, усиливающих конфронтацию, они определенно носят сопернический характер, но есть и сферы для сотрудничества, — указал глава Госдепа. — В конечном счете мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы».
По словам госсекретаря, США в связи с этим будут рассчитывать на поддержку партнеров и союзников. «Если мы будем вырабатывать совместный подход к вызовам, которые представляет Китай, мы эффективнее будем с ними справляться», — констатировал дипломат.
Блинкен при этом не ответил однозначно на вопрос о том, следует ли Вашингтону, по его мнению, принять
В минувшую среду Блинкен, выступая в
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в четверг на брифинге подвергла критике заявление госсекретаря, отметив, что американская сторона позволяет себе абсолютную свободу в выдвижении подобных обвинений. По словам дипломата, никто не может обвинять Китай в милитаризации