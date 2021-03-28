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28 марта, источник: РБК

Премьер Словакии предложил главе Минфина поменяться должностями

Премьер-министр Словакии Игорь Матович предложил своему соратнику по партии «Обычные люди» министру финансов Эдуарду Хегеру поменяться должностями, чтобы разрешить правительственный кризис, который разгорелся после того, как Матович разрешил стране использовать российскую вакцину «Спутник V». Об этом сообщает издание Aktuality.

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Источник: AP 2020

Вечером 28 марта Матович на пресс-конференции заявил, что отказывается от всех предыдущих вариантов своей отставки, которой требуют другие члены правящей словацкой коалиции, и предложил «рокировку» с главой Минфина.

В соответствии с этим планом, Хегер возглавит правительство, а Матович займет место министра финансов. Премьер также заявил, что больше не настаивает на отставке вице-премьера Рихарда Сулика, главы Минюста Марии Коликовой и заместителя председателя парламента Юрая Шелига.

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Хегер уже подтвердил готовность возглавить правительство. Он пообещал обратиться за поддержкой к партии Сулика «Свобода и солидарность» (СиС), а затем встретиться с президентом Словакии Зузаной Чапутовой для согласования дальнейших действий.

Лидер еще одной партии коалиции «За людей» Вероника Ремишева уже выразила доверие Хегеру и заявила, что предложение Матовича дает правящей коалиции новый шанс.

В середине марта отставки Матовича потребовали две из четырех партий, входящих в правящую коалицию в парламенте Словакии. Конфликт начался после того, как Матович решил закупить российскую вакцину от коронавируса. С этим не согласились некоторые партнеры по коалиции, которые считают, что необходимо дождаться одобрения препарата европейским регулятором. Ремишова говорила, что видит два выхода из сложившейся ситуации: досрочные парламентские выборы или немедленная отставка Матовича и Сулика. Сам Сулик в свою очередь заявил, что «Свобода и солидарность» останется в составе правительства, только если премьер покинет пост.

21 марта Матович объявил, что готов уйти в отставку, если свои посты покинут также Сулик, глава парламентского комитета по здравоохранению Яна Битто-Циганикова (партия «Свобода и солидарность»), Коликова и Шелига. При этом он отметил, что партнеры по коалиции использовали импорт российской вакцины для «развязывания коалиционного кризиса».

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