Премьер Словакии предложил главе Минфина поменяться должностями

28 марта, источник: РБК
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Вечером 28 марта Матович на
В соответствии с этим планом, Хегер возглавит правительство, а Матович займет место министра финансов. Премьер также заявил, что больше не настаивает на отставке
Хегер уже подтвердил готовность возглавить правительство. Он пообещал обратиться за поддержкой к партии Сулика «Свобода и солидарность» (СиС), а затем встретиться с президентом Словакии Зузаной Чапутовой для согласования дальнейших действий.
Лидер еще одной партии коалиции «За людей» Вероника Ремишева уже выразила доверие Хегеру и заявила, что предложение Матовича дает правящей коалиции новый шанс.
В середине марта отставки Матовича потребовали две из четырех партий, входящих в правящую коалицию в парламенте Словакии. Конфликт начался после того, как Матович решил закупить российскую вакцину от коронавируса. С этим не согласились некоторые партнеры по коалиции, которые считают, что необходимо дождаться одобрения препарата европейским регулятором. Ремишова говорила, что видит два выхода из сложившейся ситуации: досрочные парламентские выборы или немедленная отставка Матовича и Сулика. Сам Сулик в свою очередь заявил, что «Свобода и солидарность» останется в составе правительства, только если премьер покинет пост.
21 марта Матович объявил, что готов уйти в отставку, если свои посты покинут также Сулик, глава парламентского комитета по здравоохранению Яна