Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
10День Святого Патрика
11Барселона во время гражданской войны в Испании
05:49 (мск), источник: ТАСС

КНДР обвинила СБ ООН в предвзятости из-за ситуации вокруг ее ракетных пусков

ТАСС, 29 марта. Власти КНДР обвинили Совет Безопасности (СБ) ООН в использовании двойных стандартов при оценке действий разных стран в связи с его реакцией на недавний запуск Пхеньяном баллистических ракет. Об этом сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: AP 2020

По словам представителя внешнеполитического ведомства республики, на состоявшемся 26 марта заседании Комитета по контролю за соблюдением санкций в отношении КНДР при СБ ООН США призвали ввести новые рестрикции в отношении нее. Кроме того, в пятницу дипломатический источник сообщил ТАСС, что Совбез проведет 30 марта внеочередную встречу, чтобы обсудить запуск Пхеньяном ракет.

Резолюции СБ ООН запрещают КНДР любые пуски и испытания, связанные с технологиями баллистических ракет.

«Тот факт, что у СБ ООН вызывают вопросы (на основании “резолюций” ООН — прямого продукта враждебной политики США по отношению к КНДР) нормальные действия, которые попадают под право нашей страны на самооборону, является отрицанием суверенитета государства и очевидными двойными стандартами, — цитирует агентство главу департамента международных организаций МИД Чо Чхоль Су. — Нет никакой логики в том, что только наши оправданные оборонительные меры выделяют для обвинений, в то время как многие другие страны по всему миру запускают самые разные боеприпасы, чтобы увеличить свою военную мощь».

Читайте также
Япония заявила протест после запуска двух ракет КНДР

Осуществленный 25 марта запуск баллистических ракет стал первым в республике с 29 марта прошлого года. Проведение испытаний зафиксировала Береговая охрана Японии, а также подтвердили военные Южной Кореи и США.

Согласно данным Минобороны Японии, две ракеты пролетели расстояние около 450 км, высота их траектории в наивысшей точке была менее 100 км. Они упали в море за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии. Военные Южной Кореи сообщили, что две ракеты КНДР пролетели около 430 км, наивысшая точка их траектории составляла 60 км.

Пхеньян подтвердил, что 25 марта провела испытания двух новых тактических управляемых ракет. В сообщении, опубликованном в центральной газете «Нодон синмун», говорилось, что новые ракеты, которые могут нести заряд массой до 2,5 тонны, пролетели около 600 км, прежде чем упасть в заданной точке в Японском море.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Если уж Саакашвили заговорил в подобном тоне, значит, дела действительно плохи
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
С 1 апреля получить и погасить кредит станет сложнее
Гинцбург предупредил о массовом заражении животных коронавирусом
ФНС предложила ужесточить контроль за продавцами на рынках
Сотрудники центра Гамалеи ревакцинировались «Спутником V»
Аналитики ожидают роста цен из-за блокировки Суэцкого канала
Фотограф расплавил дрон в вулкане ради неповторимых кадров
Gnezdo.ru
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Почему не надо часто менять моторное масло?
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
США готовятся к войне против России
Hi-Tech
Apple выпустила срочное обновление iOS 14.4.2 для iPhone Его важно установить как можно скорее
Горячие темы на Авто
Час земли! 363
В отличии от вас -опять подумал -(уж простите ) 309
Россия- страна возможностей! 276
Ох и молодцы наши девчонки! 195
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Дети
38-летнюю Ксению Бородину поздравляют с беременностью (фото) В сети решили, что телеведущая станет мамой в третий раз
Дом
Как обновить столешницу на кухне своими руками
4 функциональные идеи дизайна обычного балкона
9 лучших народных средств для чистки ковра в домашних условиях
6 идей, как декорировать маленький санузел и не перегрузить его
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь