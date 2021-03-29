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21:02 (мск), источник: Lenta.Ru

ВОЗ не смогла доказать связь коронавируса с рынком в Ухане

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не смогли доказать, что рынок морепродуктов в китайском Ухане стал источником первой вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в проекте отчета, передает РИА Новости.

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Источник: AP 2020

Как отмечается в документе, группа экспертов не смогла определить точную роль рынка в развитии пандемии. В проекте указывается, что в декабре 2019-го были обнаружены случаи заражения коронавирусом, не связанные с рынком «Хуанань». Однако в то же время в городе вполне могли быть легкие и невыявленные случаи заболевания, которые указывали бы на такую связь. «В этой связи нельзя сделать однозначного вывода о роли рынка “Хуанань”», — считают эксперты.

Ранее в ВОЗ описали путь коронавируса от летучих мышей к человеку. По мнению экспертов, наиболее вероятна версия передачи инфекции людям через другие виды животных, а не утечка из лаборатории.

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Группа экспертов ВОЗ изучала вопрос происхождения коронавируса в Китае практически месяц в начале этого года. Ожидается, что ее доклад полностью будет опубликован 30 марта.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной вирусом нового типа, была впервые зафиксирована в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020-го ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. К настоящему времени в мире коронавирусом заразились свыше 127,3 миллиона человек, из них более 2,7 миллиона скончались.

Китайские власти и ученые не раз ставили под вопрос версию о происхождении вируса в Ухане. В частности, специалисты указывали на доказательства возникновения коронавируса в Италии за несколько месяцев до первого случая в Китае.

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