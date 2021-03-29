Россия и Великобритания на встрече Совбеза ООН поспорили о роли «Белых касок» в Сирии

В ходе проходящей виртуальной встречи Совета Безопасности ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин указал, что попытки «обелить» боевиков в Сирии, выдавая их за вооруженную оппозицию при помощи псевдогуманитарщиков из «Белых касок», недопустимы и заслуживают осуждения.
«Любое предположение, связывающее “Белые каски” с террористами, безосновательно», — сказала она. По словам дипломата, эта организация «спасла более 150 тыс. жизней». «Все гуманитарные работники нуждаются в поддержке Совета Безопасности», — добавила она.
«Упорство, с которым наши западные и британские партнеры защищают псевдогуманитарщиков из “Белых касок”, заслуживает лучшего применения», — парировал в ответном слове Полянский.
«Понимаем ваше стремление оправдаться перед британскими налогоплательщиками за разбазаривание средств, предназначенных на поддержку якобы сирийской оппозиции, — продолжил он. — Очень вам сочувствую. Дело это крайне непростое, особенно в свете все больших вопросов, возникающих в связи с деятельностью куратора “Белых касок” из британских спецслужб господина Джеймса Ле Мезюрье и его загадочной смерти».
«Однако не стоит решать все эти публичные внутренние задачи за счет заседания Совета Безопасности, — заключил Полянский. — Чести британской дипломатии подобные уловки отнюдь не делают».