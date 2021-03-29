Канада расширила антироссийские санкции

«Сегодняшнее объявление о санкциях поддерживает непоколебимую приверженность Канады суверенитету Украины и ее народу, который продолжает решительно отстаивать свои права против агрессивных действий России. Канада продолжает призывать Россию прекратить свою незаконную оккупацию и освободить всех незаконно задержанных политических заключенных», — говорится в сообщении.
Как уточнило ведомство, после того, как Крым вошел в состав России в 2014 году, Канада ввела санкции в отношении более 440 физических и юридических лиц. Санкции предусматривают замораживание активов на территории страны и запреты на совершение сделок с попавшими под ограничения.
Строительство автомобильной части Крымского моста завершилось в мае 2018 года. В декабре 2019 года по нему было запущено железнодорожное движение. В конце 2020 года «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что ж/д перевозки на этом направлении превысили 1 млн пассажиров.