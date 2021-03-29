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22:30 (мск), источник: ТАСС

Байден продлил режим санкций за предполагаемые кибератаки на США

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден принял решение продлить еще на один год режим чрезвычайного положения и срок действия ряда прежде введенных санкций, в том числе в отношении России, за предполагаемые кибератаки на Соединенные Штаты. Об этом говорится в уведомлении, распространенном в понедельник пресс-службой Белого дома.

Источник: Reuters

О данном решении Белый дом известил руководство Конгресса США.

«Эта существенная вредоносная активность в киберпространстве продолжает представлять собой необычную и экстраординарную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов, — говорится в документе. — По этой причине режим чрезвычайного положения, введенный 1 апреля 2015 года, должен сохраняться после 1 апреля 2021 года».

«Следовательно, <…> я продлеваю на 1 год режим чрезвычайного положения, введенный в соответствии с указом 13694», — отмечается в оповещении.

В нем уточняется, что речь идет о сохранении в силе мер, введенных не только указом президента США 13694, но и аналогичным документом за номером 13757. Срок действия этого режима санкций неоднократно продлевался властями США в последние годы.
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Первый указ, подписанный еще 1 апреля 2015 года тогдашним главой американской администрации Бараком Обамой, давал право Министерству финансов США вводить санкции против лиц, совершающих кибератаки, блокируя любые их активы на территории страны и отсекая их от национальной банковской системы.

В конце декабря 2016 года данный документ был дополнен новыми положениями. Действие карательных мер было распространено на лиц, находящихся за пределами США и причастных к «киберактивности», чреватой «существенной угрозой для национальной безопасности, внешней политики, экономического благополучия или финансовой стабильности Соединенных Штатов», а также «имеющей целью или последствием вмешательство или подрыв избирательных процессов или институтов США».

На основании этого решения санкции в свое время были введены в отношении Федеральной службы безопасности России и бывшего Главного разведывательного управления (ныне Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России). В черный список Минфина США тогда также попали ООО «Специальный технологический центр» из Санкт-Петербурга, автономная НКО «Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных» и организация «ЦОР Секьюрити» из Москвы.

Вашингтон в то время впервые обвинил Москву во вмешательстве в американские президентские выборы, состоявшиеся в ноябре 2016 года. Москва с тех пор неоднократно на самых высоких уровнях отвергала данные утверждения. С лета 2017 года данные ограничения были закреплены еще и в законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

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