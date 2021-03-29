Турция вновь ввела комендантский час из-за роста числа заболевших COVID

Президент подчеркнул, что в красную категорию, означающую самую высокую степень риска заражения коронавирусом, вошли уже 58 городов, в которых проживают 80% населения Турции.
«Если мы не сможем сократить количество пациентов и смертей быстрее, чем страны, с которыми у нас есть гуманитарные и коммерческие отношения, мы отстанем от глобальной нормализации», — заявил Эрдоган.
В конце ноября Минздрав Турции объявил о начале третьей волны пандемии коронавируса в некоторых крупных городах, в том числе Стамбуле и Измире. В Стамбуле реанимации были загружены на 70%, в Анкаре — на 75%.
Страна уже вводила комендантский час выходного дня в ноябре. Тогда же были закрыты кинотеатры, а школьники перешли на онлайн-обучение. Кроме того, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации комендантский час был объявлен и на новогодние праздники, с 31 декабря по 4 января.
В начале марта Турция отменила некоторые ограничения. В частности, во всех регионах, кроме красной зоны, были открыты рестораны и кафе (с ограничениями по загруженности и времени работы), сняты ограничения на учебу, проведения свадеб, собраний и конгрессов.
Турция планирует открыть туристический сезон в апреле. «Мы планируем начать с туристических регионов. Открытие начнется со Средиземного моря и постепенно перейдет к Эгейскому региону», — пояснял министр культуры и туризма страны Махмет Нури Эрсой. По его словам, сначала возобновится внутренний туризм, затем разрешат приехать туристам из Британии и России.
Всем прибывающим в Турцию необходимо иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, пока требование действует до 15 апреля.