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21:52 (мск), источник: РБК

Турция вновь ввела комендантский час из-за роста числа заболевших COVID

В Турции вводится комендантский час выходного дня, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, его слова передает Anadolu. Ограничение будет действовать в течение месяца Рамадан, который начинается 12 апреля и заканчивается 12 мая. Кроме того, кафе и рестораны будут работать только навынос. Для их работников власти предусмотрели адресную поддержку и будут выплачивать им на время ограничений по 1,5 тыс. лир (13,9 тыс. руб.) на человека.

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Источник: AP 2020

Президент подчеркнул, что в красную категорию, означающую самую высокую степень риска заражения коронавирусом, вошли уже 58 городов, в которых проживают 80% населения Турции.

«Если мы не сможем сократить количество пациентов и смертей быстрее, чем страны, с которыми у нас есть гуманитарные и коммерческие отношения, мы отстанем от глобальной нормализации», — заявил Эрдоган.

В конце ноября Минздрав Турции объявил о начале третьей волны пандемии коронавируса в некоторых крупных городах, в том числе Стамбуле и Измире. В Стамбуле реанимации были загружены на 70%, в Анкаре — на 75%.

Страна уже вводила комендантский час выходного дня в ноябре. Тогда же были закрыты кинотеатры, а школьники перешли на онлайн-обучение. Кроме того, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации комендантский час был объявлен и на новогодние праздники, с 31 декабря по 4 января.

В начале марта Турция отменила некоторые ограничения. В частности, во всех регионах, кроме красной зоны, были открыты рестораны и кафе (с ограничениями по загруженности и времени работы), сняты ограничения на учебу, проведения свадеб, собраний и конгрессов.

Турция планирует открыть туристический сезон в апреле. «Мы планируем начать с туристических регионов. Открытие начнется со Средиземного моря и постепенно перейдет к Эгейскому региону», — пояснял министр культуры и туризма страны Махмет Нури Эрсой. По его словам, сначала возобновится внутренний туризм, затем разрешат приехать туристам из Британии и России.

Всем прибывающим в Турцию необходимо иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, пока требование действует до 15 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.
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