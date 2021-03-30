Определена подлодка-носитель гиперзвуковых ракет «Циркон»

Решение было принято Министерством обороны, следует из документов по срокам строительства, имеющихся в распоряжении «Известий». «Пермь», которая при закладке получила заводской номер 165, начали строить в 2016 году. Но на воду она пока не спущена.
В январе замминистра обороны Александр Криворучко заявил, что успешные испытания «Цирконов» позволяют перейти к пускам с подводного носителя. Завершение госиспытаний комплекса ожидается в 2021 году. А с 2022-го начнутся уже серийные поставки гиперзвуковых ракет надводным кораблям.
«При установке новых систем вооружения корабль проходит те же испытания, которые предусмотрены для головных АПЛ» , — рассказал «Известиям» бывший командир подводной лодки капитан 1 ранга Игорь Курдин.
Когда корабли строятся не очень быстро, то уже в процессе их создания могут появиться значительные разработки в системах вооружения, фактически возникнуть их новое поколение, добавил Герой России контр-адмирал Всеволод Хмыров.
С подводных лодок эти ракеты пока не испытывали. Сообщалось, что такие тесты назначены на 2021 год.