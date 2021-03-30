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00:40 (мск), источник: Известия

Определена подлодка-носитель гиперзвуковых ракет «Циркон»

Подводные лодки станут носителем гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», первой серийной подлодкой с этими боеприпасами в арсенале станет «Пермь». Далее все подводные лодки проекта «Ясень-М» начнут оснащать гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон».

Источник: РИА "Новости"

Решение было принято Министерством обороны, следует из документов по срокам строительства, имеющихся в распоряжении «Известий». «Пермь», которая при закладке получила заводской номер 165, начали строить в 2016 году. Но на воду она пока не спущена.

В январе замминистра обороны Александр Криворучко заявил, что успешные испытания «Цирконов» позволяют перейти к пускам с подводного носителя. Завершение госиспытаний комплекса ожидается в 2021 году. А с 2022-го начнутся уже серийные поставки гиперзвуковых ракет надводным кораблям.

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«При установке новых систем вооружения корабль проходит те же испытания, которые предусмотрены для головных АПЛ» , — рассказал «Известиям» бывший командир подводной лодки капитан 1 ранга Игорь Курдин.

Когда корабли строятся не очень быстро, то уже в процессе их создания могут появиться значительные разработки в системах вооружения, фактически возникнуть их новое поколение, добавил Герой России контр-адмирал Всеволод Хмыров.

С подводных лодок эти ракеты пока не испытывали. Сообщалось, что такие тесты назначены на 2021 год.

Во время загрузки произошла ошибка.
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