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00:54 (мск), источник: РБК

Памфилова заявила о желании США «оттоптаться» на российских выборах

Председатель ЦИК Элла Памфилова, переизбранная на этот пост до 2026 года, заявила, что верит в готовящееся вмешательство США в выборы в России. Это мнение она высказала в эфире телеканала «Россия 24». Предвыборная кампания начнется в июне.

Источник: РИА "Новости"

«Обязательно наложит отпечаток то, как прошли выборы в Соединенных Штатах. Прошли они, мягко говоря, как бы сказать так поприличнее, корректнее… вы все видели, как они прошли: с какими казусами электоральными, потерей бюллетеней… Сейчас возникает необходимость доказать, что у нас может быть хуже, оттоптаться на наших выборах», — сказала Памфилова (цитата по ТАСС).

По словам Памфиловой, ЦИК готовится к вмешательству.

«Мы готовимся отражать своей работой: будем фактами бить, разоблачать лживые сообщения, готовим наших членов комиссии к отражению разного рода провокаций, к стрессоустойчивости», — сказала она.

Выборы в Госдуму в России пройдут в сентябре.

Памфилова сообщила, что официальный старт предвыборной кампании намечен на конец июня. Тогда же будет принято решение о том, пройдут ли они в один день, или процесс голосования будет растянут на несколько суток.

«Вероятность того, что выборы будут происходить не один день, а три, очень высокая, с учетом всех факторов и с учетом прогнозов, которыми мы сейчас обладаем», — сказала Памфилова.

Возможность того, что на думских выборах будет масштабно применяться электронное голосование, Памфилова исключила. Она пояснила, что большинство российских регионов к этому еще не готовы.

«Для этого надо еще очень серьезно поработать и над созданием системы безопасности, которая бы исключала малейшие внешние несанкционированные воздействия. Это самый главный вопрос», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Тем не менее, в нескольких регионах, подтвердивших готовность к организации электронного голосования, выборы все же будут частично проходить дистанционно. В частности, электронное голосование будет организовано в Москве.

В ноябре 2020 года Памфилова сообщала, что платформы для дистанционного электронного голосования в 2021 году могут появиться в 20 регионах. Два источника РБК, близкие к ЦИК, говорили, что уже известны критерии для формирования списка таких регионов: во-первых, в список планировалось внести субъекты, где электронное голосование уже проводилось, — Москва, Нижегородская, Курская и Ярославская области. Во-вторых, в списке должны быть представлены регионы из всех федеральных округов: в Северо-Кавказском федеральном округе кандидатами стали Ставропольский край и Чечня, а в Южном — Краснодарский край, Ростовская область, Крым и Севастополь.

29 марта Эллу Памфилову переизбрали председателем ЦИК на ближайшие пять лет. На пост главы комиссии были выдвинуты две кандидатуры — Памфилова и член ЦИК Александр Курдюмов. За Памфилову проголосовали 14 из 15 членов ЦИК. Памфилова вошла в состав ЦИК в марте 2016 года по квоте президента России, на прошлой неделе президент вновь включил ее в свою квоту.

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