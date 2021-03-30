Замглавы Минэнерго объяснил, почему в других странах бензин дешевле, чем в России

«В Иране и Венесуэле цену на бензин устанавливает государство, и она не оправданна экономически — она намного ниже. Из-за этого у них нефтепереработка в тяжелом состоянии, регулярно возникает дефицит бензина и другие проблемы. Это неудивительно: жесткое регулирование отраслей, ориентированных на экспорт, обычно приводит к появлению серьезных сложностей», — отметил Сорокин.
Он также привел в пример Саудовскую Аравию, которая ранее тоже регулировала цены на топливо, но впоследствии стала наращивать цены на бензин.
Сорокин пояснил, что если государство примет решение снизить в стране цены на бензин без компенсаций, то частным компаниям, придется закрыться, а государственные будут обречены тянуть убыточные заводы.
Заместитель главы ведомства Павел Сорокин назвал три фактора формирования цен на бензин в России.
— Первый фактор: бензин в России продается в рублях. При этом обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно — как правило, она находится в диапазоне от 3000 до 3500 рублей за бочку. Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше 5000 рублей за бочку, — сказал Сорокин в разговоре с kp.ru.
Он также отметил, что с начала года бензин подорожал на 2%, что не сильно отличается от от инфляции. Он отметил, что, если бы бензин дорожал параллельно с изменениями цен на нефть (на 30%, а потом на 50%), то граждане страны восприняли эту ситуацию негативно. Сорокин напомнил, что сдерживать цены на бензин помогает демпферный механизм, работающий на рынке с 2018 года.
Третьим фактором Сорокин назвал нежелание бизнеса снижать розничные цены.
Ранее россиян предупредили о повышении цен на топливо. В среднем бензин в РФ подорожал на 12 копеек.