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02:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Замглавы Минэнерго объяснил, почему в других странах бензин дешевле, чем в России

Заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин в разговоре с журналистами kp.ru объяснил, почему в других странах бензин дешевле чем в России. Снижение стоимости топлива приведет к закрытию частных компаний.

Источник: Reuters

«В Иране и Венесуэле цену на бензин устанавливает государство, и она не оправданна экономически — она намного ниже. Из-за этого у них нефтепереработка в тяжелом состоянии, регулярно возникает дефицит бензина и другие проблемы. Это неудивительно: жесткое регулирование отраслей, ориентированных на экспорт, обычно приводит к появлению серьезных сложностей», — отметил Сорокин.

Он также привел в пример Саудовскую Аравию, которая ранее тоже регулировала цены на топливо, но впоследствии стала наращивать цены на бензин.

Сорокин пояснил, что если государство примет решение снизить в стране цены на бензин без компенсаций, то частным компаниям, придется закрыться, а государственные будут обречены тянуть убыточные заводы.

Заместитель главы ведомства Павел Сорокин назвал три фактора формирования цен на бензин в России.

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— Первый фактор: бензин в России продается в рублях. При этом обычно было так, что подорожание нефти приводит к укреплению рубля, и наоборот. Поэтому при изменении цены нефти на мировых рынках ее стоимость в рублях обычно меняется не сильно — как правило, она находится в диапазоне от 3000 до 3500 рублей за бочку. Но в середине марта, когда нефть подорожала, курс рубля не укрепился. Поэтому нефть стоила больше 5000 рублей за бочку, — сказал Сорокин в разговоре с kp.ru.

Он также отметил, что с начала года бензин подорожал на 2%, что не сильно отличается от от инфляции. Он отметил, что, если бы бензин дорожал параллельно с изменениями цен на нефть (на 30%, а потом на 50%), то граждане страны восприняли эту ситуацию негативно. Сорокин напомнил, что сдерживать цены на бензин помогает демпферный механизм, работающий на рынке с 2018 года.

Третьим фактором Сорокин назвал нежелание бизнеса снижать розничные цены.

Ранее россиян предупредили о повышении цен на топливо. В среднем бензин в РФ подорожал на 12 копеек.

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