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10:25 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Ну что, уже соскучились?» Дональд Трамп зашел на свадьбу своих сторонников и раскритиковал Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп неожиданно присоединился к свадебным торжествам своих соседей в Мар-а-Лаго во Флориде и раскритиковал Китай, Иран, Мексику и Джо Байдена.

Источник: BBC News Русская служба

Как сообщает сайт TMZ, опубликовавший видео со свадьбы, выступление Трампа гости встретили горячими аплодисментами.

Это не первый раз, когда Трамп без предупреждения заезжает на свадьбы своих сторонников, но первый раз, когда он сделал это после того, как покинул пост президента.

В бытность президентом, еще в 2019 году, он появился на свадебном приеме в своем гольф-клубе в Нью-Джерси. В итоге невеста, жених и гости дружно скандировали «США! США! США!».

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Получив доступ микрофону, Трамп сообщил, что внимательно следит за новостями и огорчается тем, что там видит.

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Трамп назвал бесчеловечной политику Байдена по мигрантам

«Граница с Мексикой, отношения с Китаем, ситуация в Иране», — начал перечислять бывший президент США, известный тем, что часто называл работу журналистов «фейк-ньюс».

«Мы были готовы заключить сделку с Ираном, они были готовы на все, чтобы эта сделка состоялась. И этот парень идет и снимает санкции, а затем говорит, что готов к переговорам», — продолжил он выпады в отношении своего преемника Джо Байдена.

Президент США Джо Байден продлил действие санкций США в отношении Ирана. Решение о продлении санкций было принято на фоне попыток возродить международную атомную сделку с Ираном.

В феврале 2021 года Белый дом Байдена действительно отозвал требование администрации Трампа о том, чтобы Совет Безопасности ООН ввел в отношении Ирана международные санкции.

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Затем Трамп перешел к границе с Мексикой. Число прибывающих через Мексику из других стран Латинской Америки нелегальных мигрантов, среди которых и много детей, действительно выросло после того, как Байден вступил в должность.

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Байдена уже упрекали в этом, но он ответил, что число мигрантов традиционно увеличивается в январе, феврале и марте.

«Ситуация на границе хуже, чем когда бы то ни было. Люди с детьми живут в нищете в иммиграционных центрах содержания. Ничего подобного я еще не видел», — сетовал Трамп, во время президентства которого стало разрешено содержать детей мигрантов отдельно от взрослых, в результате чего тысячи несовершеннолетних в 2017—2018 годах остались на какое-то время без родителей.

В заключении своего спонтанного политического выступления бывший президент переключил внимание аудитории на недавнее поражение на президентских выборах, которое Трамп сейчас оспаривает.

«Мне сказали — сэр, получите 66 миллионов голосов и выборы окончены. Я получил 75 миллионов голосов и что? Вы сами видели что произошло и что происходило. Много странных вещей», — заявил он.

За соперника Трампа Джо Байдена проголосовали более 80 миллионов человек.

Свою речь Трамп закончил тостом за прекрасную пару Джона и Меган Арриго.

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