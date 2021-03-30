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05:46 (мск), источник: Известия

Постпред РФ в Брюсселе обвинил Евросоюз в двойных стандартах по Сирии

ЕС не заинтересован в возвращении беженцев в Сирию и в постконфликтном восстановлении страны до тех пор, пока у власти находится Башар Асад. Об этом «Известиям» заявил постпред РФ в Брюсселе Владимир Чижов. 29—30 марта Евросоюз при посредничестве ООН и региональных организаций проводит уже пятую Брюссельскую донорскую конференцию по Сирии.

Источник: AP 2020

Как отметил Владимир Чижов, основной задачей предстоящего мероприятия, по задумке его организаторов, должно стать направление сигнала сирийским властям о том, что «им не следует рассчитывать на изменение подходов западников и прекращение давления с их стороны».

«Как видно, про создание условий для возвращения в страну беженцев речь даже не идет, как, собственно, и про постконфликтное восстановление страны. По словам того же главы евродипломатии, направление есовских средств на эти цели станет возможным только тогда, когда созреют подходящие условия. В понимании же Брюсселя, это означает прежде всего отстранение от власти Башара Асада», — пояснил постпред РФ.

Дипломат отметил: в ЕС «далеки от понимания важности восстановления Сирии для долгосрочной стабилизации ситуации в этой стране и в регионе в целом». По его мнению, речь идет о двойных стандартах.

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