Постпред РФ в Брюсселе обвинил Евросоюз в двойных стандартах по Сирии

Как отметил Владимир Чижов, основной задачей предстоящего мероприятия, по задумке его организаторов, должно стать направление сигнала сирийским властям о том, что «им не следует рассчитывать на изменение подходов западников и прекращение давления с их стороны».
«Как видно, про создание условий для возвращения в страну беженцев речь даже не идет, как, собственно, и про постконфликтное восстановление страны. По словам того же главы евродипломатии, направление есовских средств на эти цели станет возможным только тогда, когда созреют подходящие условия. В понимании же Брюсселя, это означает прежде всего отстранение от власти Башара Асада», — пояснил постпред РФ.
Дипломат отметил: в ЕС «далеки от понимания важности восстановления Сирии для долгосрочной стабилизации ситуации в этой стране и в регионе в целом». По его мнению, речь идет о двойных стандартах.