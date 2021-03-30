Австралия вслед за Канадой ввела новые санкции против России из-за Крыма

Новые меры согласованы с Канадой, накануне объявившей о введении санкций, и соответствуют ограничениям, объявленным ЕС и Великобританией, отметила глава МИД Австралии Мэрис Пейн. Против каких именно российских компаний и гражданина были введены санкции, она не уточнила.
«Мост через Керчь — это попытка консолидировать контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом. Своими действиями эти лица причастны к попыткам легитимизировать незаконную аннексию Крыма и Севастополя и к поддержке сепаратистской активности на востоке Украины», — сказала министр.
Около 4:30 мск заявление Пейн пропало с ее сайта. При попытке перейти по ссылке появилось сообщение: «Страница не найдена».
Канада 29 марта ввела санкции против двух россиян — гендиректора «Гранд Сервис Экспресса» (операторов железнодорожного сообщения с Крымом) Александра Ганова и главы «Мостотреста» Леонида Рыженькина. Под новые ограничения также подпали ОАО «Ленпромтранспроект», ФГУП «Крымская железная дорога», «Крымская первая страховая компания» и ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск».
Еще несколькими днями ранее Канада за нарушение прав человека ввела санкции против девяти российских чиновников. В список в том числе вошли директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, директор Росгвардии Виктор Золотов и замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Им запретили въезжать в Канаду, активы чиновников в стране заморозили.
Конкретную причину включения российских чиновников в санкционный список власти Канады не назвали, однако он совпадал со списком, опубликованным Минфином США — Вашингтон вводил санкции из-за ситуации вокруг осужденного оппозиционера Алексея Навального.
В Кремле санкции Канады, введенные против российских чиновников, назвали незаконными и пообещали отреагировать на них. В посольстве России в Канаде сочли, что новые ограничения «игнорируют реальность» и «противоречат не только международному праву, но и гуманитарным принципам», сообщил ТАСС.