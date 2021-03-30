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06:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Сестра Ким Чен Ына назвала президента Южной Кореи «наглым американским попугаем»

Младшая сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, назвала наглым и циничным американским попугаем президента Южной Кореи, осудившего КНДР за ракетные пуски. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Источник: AP 2020

Заместитель заведующего отделом Центрального Комитета Трудовой партии подчеркнула, что «не в силах сдержать ошеломление» от высказываний южнокорейских политиков. «Это действительно апогей наглости», — заявила Ким Ё Чжон.

Она напомнила, что в июле 2020 лидер Южной Кореи хвалил оборонные вооружения, а также говорил о разработке баллистической ракеты с «достаточной для защиты мира на Корейском полуострове дальностью» и наиболее крупной боеголовкой.

По ее словам, Пхеньян и Сеул провели одинаковые пуски баллистических ракет, однако Южная Корея называет свои испытания необходимостью ради мира и диалога на Корейском полуострове, а пуски Северной Кореи — нежелательным делом, вызывающим тревогу и затрудняющим атмосферу диалога. «Невозможно не поразиться такому цинизму», — подчеркнула Ким Ё Чжон.

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Она заключила, что нелогичное и наглое поведение Сеула «как две капли воды похоже на разбойнические действия США», которые «придираются» к Пхеньяну, называя его меры по самообороне нарушением резолюций ООН и угрозой международному сообществу.

Северная Корея провела запуск двух баллистических ракет 25 марта утром по местному времени. Глава департамента МИД Северной Кореи по делам международных организаций Чо Чхоль Су заявил, что позиция ООН по ракетным пускам КНДР является проявлением политики двойных стандартов, нарушает суверенитет государства и ее право на самооборону.

В январе Ким Ё Чжон обвинила военных Южной Кореи в излишней слежке за Пхеньяном и назвала их «наихудшими дураками». Она предположила, что Сеул мог испугаться военного парада, и назвала правительство Южной Кореи «поистине непонятной странной шайкой».

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