Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 30 мартаПодписание Парижского трактата, продажа Аляски, извержение вулкана Безымянный и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
10День Святого Патрика
12В Москве побит исторический рекорд тепла
08:04 (мск), источник: РБК

Боррель ответил на слова Лаврова об уничтожившем отношения с Россией ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не согласился со словами министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Евросоюз уничтожил отношения с Москвой. Об этом он написал в своем блоге. Неделю назад Лавров заявил, что у России нет отношений с ЕС, а вся структура диалога уничтожена Брюсселем. Боррель выразил несогласие с этим и указал на сближение Москвы и Пекина, укрепляющих независимость от Запада.

Источник: РИА "Новости"

«Как верховный представитель ЕС, я могу лишь сожалеть об этом шаге и выразить свое явное несогласие с этим необоснованным утверждением», — отреагировал Боррель на слова российского министра.

Вместе с тем, по его словам, Россия сближается с Китаем. Он напомнил, что недавно Лавров встречался в Китае со своим коллегой Ван И.

В рамках встречи оба министра заявили о намерениях укрепить свою техническую независимость от Запада, а также призвали не вмешиваться в их суверенные дела, добавил Боррель.

«Москва и Пекин используют очень похожий язык, говоря о Западе или США. Однако мы должны внимательно проанализировать, что ими движет. Например, экономически две страны хотят повысить свою независимость от Запада, но они не играют в одной лиге, и Китай явно имеет преимущество», — считает глава европейской дипломатии.

По его мнению, одним из ключевых аспектов в двусторонних отношениях Москвы и Пекина является энергетика, так как Китаю нужны нефть и газ, которые он импортирует, в том числе из России.

«Тем временем Москва стремится диверсифицировать свой экспорт энергоресурсов за пределы ЕС, учитывая наши обязательства по переходу на энергоносители и общую напряженность в наших отношениях», — добавил он.

Как отметил Боррель, сделать это будет нелегко, учитывая огромные инвестиции в инфраструктуру, необходимые для диверсификации. «Пекин также разрабатывает соглашения с энергетическими державами Центральной Азии, которая является традиционной зоной влияния России», — считает политик.

При этом он подчеркнул, что было бы неправильно анализировать взаимосвязь между Россией и Китаем только с экономической точки зрения.

Китайско-российское сближение основано, прежде всего, на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают «вмешательством» в свои внутренние дела, заключил Боррель.

Неделю назад Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И заявил, что у России «с Евросоюзом как с организацией отношений нет, вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя». Как отмечал российский министр, Россия будет готова к контактам по наращиванию взаимодействия с ЕС, когда Брюссель сочтет нужным устранить «аномалию» в двусторонних отношениях, а диалог при этом должен идти на основе равноправия и поиска баланса интересов.

«Ну, а пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас, по-моему, очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче», — указал Лавров, добавив, что Россия и Китай отвергают «геополитические игры» и односторонние нелегитимные санкции, «к которым все чаще прибегают западные страны».

 Экс-владелец «Эльдорадо» погиб при крушении вертолета на Аляске
СМИ наконец узнали выводы ВОЗ о происхождении коронавируса SARS-CoV-2
Эксперты назвали способы для получения пассивного дохода
Вынесен приговор по делу о растрате 21 миллиарда
В Минэнерго объяснили подорожание бензина при дешевой нефти
Генпрокуратура оценила масштабы взяточничества в России
Количество хищений денег со счетов россиян выросло на треть
В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19 весной
Gnezdo.ru
США готовятся к войне против России
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Почему была продана Аляска?
Пугающая статистика о настоящей жизни в России
Hi-Tech
Сколько стоят все новинки Xiaomi. Мы составили список Список устройств и их стоимость
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
Парень спас от смерти тонущего медведя. Что потом сделал хищник
Как живет сейчас покинувший Россию Дьяченко
Gnezdo.ru
Добронравов отреагировал на смерть звезды "Сватов"
Еще одна звездная пара России заявила о разводе
Звезды скорбят: не стало любимого актера
Как Серебряков оправдался за измену России?
Новости партнеров
Последний анекдот Никулина. Он рассказал его врачам за пару минут до смерти
Основные противопоказания при прививке от Covid-19
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Предвестник рака кишечника: его можно определить на второй стадии
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь