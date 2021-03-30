Боррель ответил на слова Лаврова об уничтожившем отношения с Россией ЕС

«Как верховный представитель ЕС, я могу лишь сожалеть об этом шаге и выразить свое явное несогласие с этим необоснованным утверждением», — отреагировал Боррель на слова российского министра.
Вместе с тем, по его словам, Россия сближается с Китаем. Он напомнил, что недавно Лавров встречался в Китае со своим коллегой Ван И.
В рамках встречи оба министра заявили о намерениях укрепить свою техническую независимость от Запада, а также призвали не вмешиваться в их суверенные дела, добавил Боррель.
«Москва и Пекин используют очень похожий язык, говоря о Западе или США. Однако мы должны внимательно проанализировать, что ими движет. Например, экономически две страны хотят повысить свою независимость от Запада, но они не играют в одной лиге, и Китай явно имеет преимущество», — считает глава европейской дипломатии.
По его мнению, одним из ключевых аспектов в двусторонних отношениях Москвы и Пекина является энергетика, так как Китаю нужны нефть и газ, которые он импортирует, в том числе из России.
«Тем временем Москва стремится диверсифицировать свой экспорт энергоресурсов за пределы ЕС, учитывая наши обязательства по переходу на энергоносители и общую напряженность в наших отношениях», — добавил он.
Как отметил Боррель, сделать это будет нелегко, учитывая огромные инвестиции в инфраструктуру, необходимые для диверсификации. «Пекин также разрабатывает соглашения с энергетическими державами Центральной Азии, которая является традиционной зоной влияния России», — считает политик.
При этом он подчеркнул, что было бы неправильно анализировать взаимосвязь между Россией и Китаем только с экономической точки зрения.
Китайско-российское сближение основано, прежде всего, на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают «вмешательством» в свои внутренние дела, заключил Боррель.
Неделю назад Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И заявил, что у России «с Евросоюзом как с организацией отношений нет, вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя». Как отмечал российский министр, Россия будет готова к контактам по наращиванию взаимодействия с ЕС, когда Брюссель сочтет нужным устранить «аномалию» в двусторонних отношениях, а диалог при этом должен идти на основе равноправия и поиска баланса интересов.
«Ну, а пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас, по-моему, очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче», — указал Лавров, добавив, что Россия и Китай отвергают «геополитические игры» и односторонние нелегитимные санкции, «к которым все чаще прибегают западные страны».