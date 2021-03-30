09:27 (мск), источник: РБК
Песков назвал экстремальным сценарием разрыв отношений с США
Сейчас самое необходимое в отношениях между Россией и США — не дать им скатиться дальше по наклонной, считает Песков. «Их надо
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По словам представителя Кремля, с дипломатом будут проведены необходимые консультации, после чего начнется «ревизия двусторонних отношений» при новой администрации США. «После этого уже будет сформулировано
Отвечая на вопрос, является ли разрыв дипломатических отношений с США
Но никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. Это невозможно. Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено.
На вопрос, остались ли у России общие темы с США, Песков ответил утвердительно. «Конечно, это представляло бы для нас наибольший интерес — говорить с американцами по тем темам, которые нам выгодны», — сказал он.
Среди таких тем представитель Кремля назвал стратегическую стабильность, а также контроль над вооружениями и урегулирование региональных конфликтов. «Тех конфликтов, где может иметь
В любом случае, как отметил Песков, с Вашингтоном необходимо говорить, например, по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который касается иранской ядерной программы. «С ними нужно говорить по многим другим проблемным ситуациям в мире», — считает он.
По словам представителя Кремля, сейчас самое необходимое в отношениях между Россией и США — не дать им скатиться дальше по наклонной, поскольку и так слишком много вреда было нанесено. «Их надо
Говоря о том, жива ли идея проведения саммита «ядерной пятерки», на который могли бы собраться лидеры США, России, Китая, Франции и Великобритании, Песков сказал, что в настоящее время вряд ли можно сказать, что эта идея стоит на повестке дня. «У меня нет сомнений, что президент Путин готов к ней вернуться в любой момент. Но при отсутствии желания как минимум у американцев эта идея сейчас малореализуема», — заключил он.