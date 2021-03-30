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13:47 (мск), источник: ИА REGNUM

На предварительное голосование ЕР зарегистрированы более 400 кандидатов

Для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» зарегистрированы более 400 кандидатов. Общее количество заявившихся на участие в процедуре — 641 человек.

Источник: РИА "Новости"

Региональные оргкомитеты предварительного голосования «Единой России» рассмотрели документы более 500 желающих участвовать в процедуре. 95 человек получили отказ в регистрации по тем или иным причинам, рассказал председатель федерального оргкомитета процедуры, сенатор Александр Карелин во время заседания 30 марта.

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«По количеству предварительных заявок у нас есть лидеры. Это Московская область — 81 человек, Москва — 60, Краснодарский край — 52. Ни одного заявления не подано в Кабардино-Балкарской республике, Якутии, Амурской и Астраханской областях, в НАО», — рассказал Александр Карелин.

Большинство кандидатов подали заявления онлайн — около 450 человек, еще 186 принесли оригиналы документов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. Сама процедура пройдет с 24 по 30 мая в онлайн-формате с верификацией пользователей на «Госуслугах». Подать заявку на участие в процедуре можно на официальном сайте pg.er.ru. Голосование будет организовано по максимально открытой первой модели, участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели. Итоги предварительного голосования подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» утвердит Съезд.

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