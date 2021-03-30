14:27 (мск), источник: Коммерсантъ
Песков назвал процесс сдерживания цен на продукты «филигранным»
Правительство работает над сдерживанием цен на продукты так, чтобы это не привело к товарным перекосам, сообщил
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Ранее сегодня правительство продлило заморозку цен на сахар и масло.
«Это процесс достаточно филигранный. И правительство осуществляет все действия во исполнение соответствующего поручения главы государства таким образом, чтобы это не привело к
Правительство продлило срок соглашений о стабилизации цен на сахар до 1 июня 2021 года и на подсолнечное масло до 1 октября 2021 года. Отпускная цена на сахар составляет 36 руб. за 1 кг, розничная — 46 руб., на подсолнечное масло — 95 и 110 руб. за 1 л соответственно.
До этого Владимир Путин заявил, что при определении цен на продукты нужно соблюдать баланс интересов и не допускать скачков цен.