Премьер Словакии ушел в отставку из-за скандала со «Спутником V»

20:13 (мск), источник: Коммерсантъ
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Кроме того, премьера критиковали за шутку о том, что он обещал России часть Украины в обмен на препарат.
Президент страны Зузана Чапутова приняла отставку господина Матовича и поручила словацкому министру финансов Эдуарду Хегеру сформировать новое правительство, церемонию передачи полномочий транслировало местное телевидение. «Президент поручает господину Эдуарду Хегеру сформировать правительство республики», — прозвучал в эфире отрывок президентского указа (перевод по ТАСС).
Ранее об уходе
1 марта Словакия получила первую партию из 200 тыс. доз вакцины «Спутник V», однако вакцинация в стране еще не началась. Словакия входит в число стран с наибольшим темпом роста случаев заражения коронавирусом и смертей от COVID-19 на душу населения, сообщило на прошлой неделе AFP со ссылкой на собственные подсчеты. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Словакии с начала пандемии зарегистрированы 359,3 тыс. заразившихся коронавирусом, умерли 9624 человека с диагностированным COVID-19. Помимо Словакии российский препарат в обход ЕС одобрила Венгрия. В Европе объявлена третья волна коронавируса.