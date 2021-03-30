США и еще 13 стран выразили обеспокоенность докладом ВОЗ о происхождении коронавируса

«Все мы выступаем за транспарентный и независимый анализ вопроса, откуда началась пандемия COVID-19. Третьи стороны не должны вмешиваться в процесс, пытаться повлиять на него. В связи с этим мы вместе выражаем обеспокоенность недавно опубликованным исследованием ВОЗ по итогам работы в Китае», — говорится в совместном заявлении. Его опубликовал Госдепартамент США.
ВОЗ опубликовала доклад о происхождении коронавируса по итогам поездки экспертов организации в Ухань сегодня, 30 марта. Из него следует, что миссия не смогла установить источник коронавируса. Наиболее вероятной версией называется передача вируса от летучих мышей через промежуточное животное.
Президент США Джо Байден в день инаугурации вернул США в ВОЗ. Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с организацией из-за того, что она отказалась провести реформы в связи с пандемией. Господин Трамп считает ВОЗ «китайской марионеткой».