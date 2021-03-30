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22:23 (мск), источник: Коммерсантъ

США и еще 13 стран выразили обеспокоенность докладом ВОЗ о происхождении коронавируса

14 стран, включая США, выступили с совместным заявлением по поводу доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавируса. Они выразили «общую обеспокоенность», что исследование «сильно затягивали, а у экспертов не было доступа к полному объему информации и к собранным образцам».

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Источник: Reuters

«Все мы выступаем за транспарентный и независимый анализ вопроса, откуда началась пандемия COVID-19. Третьи стороны не должны вмешиваться в процесс, пытаться повлиять на него. В связи с этим мы вместе выражаем обеспокоенность недавно опубликованным исследованием ВОЗ по итогам работы в Китае», — говорится в совместном заявлении. Его опубликовал Госдепартамент США.

Заявление подписали: Австралия, Великобритания, Дания, Израиль, Канада, Литва, Латвия, Норвегия, Словения, США, Чехия, Эстония, Южная Корея и Япония. Они поддержали экспертов и сотрудников ВОЗ и признали «их усердную работу».

ВОЗ опубликовала доклад о происхождении коронавируса по итогам поездки экспертов организации в Ухань сегодня, 30 марта. Из него следует, что миссия не смогла установить источник коронавируса. Наиболее вероятной версией называется передача вируса от летучих мышей через промежуточное животное.

Президент США Джо Байден в день инаугурации вернул США в ВОЗ. Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с организацией из-за того, что она отказалась провести реформы в связи с пандемией. Господин Трамп считает ВОЗ «китайской марионеткой».

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