Порошенко устроил потасовку в раде с депутатами партии Зеленского

01:11 (мск), источник: Известия
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На кадрах видно, что Порошенко о
Всё это время спикер рады Дмитрий Разумков призывал участников конфликта успокоиться. В свою очередь, выступавшая на трибуне Геращенко, когда накал страстей спал, заявила о «деградации парламента» и указала, что один из представителей «Слуги народа» явился на заседание в состоянии алкогольного опьянения. Личность конкретного парламентария она называть не стала, а лишь указала, что он сидит в первых рядах и его фамилия начинается на букву Ш.
В начале февраля в Раде произошла потасовка во время доклада депутата партии «Голос» Романа Лозинского о закрытых телеканалах. Конфликт возник между нардепом от «Евросолидарности» Михаилом Бондарем и депутатом из «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Олегом Волошиным.
Лозинский в грубой форме призвал депутатов запретить журналистам трех попавших под санкции телеканалов работать в раде. После этого к нему подошли депутаты от ОПЗЖ и другие парламентарии. В ходе перепалки Бондарь толкнул Волошина.