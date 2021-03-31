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01:11 (мск), источник: Известия

Порошенко устроил потасовку в раде с депутатами партии Зеленского

Экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с однопартийцами из «Европейской солидарности» устроил потасовку с представителями пропрезидентской партии «Слуга народа». Конфликт произошел во время выступления соратницы бывшего главы государства Ирины Геращенко в Верховной раде во вторник, 30 марта.

Источник: Reuters

На кадрах видно, что Порошенко о чем-то спорит с представителями фракции «Слуга народа», после чего вместе с единомышленниками продвигается по проходу к трибуне, однако дорогу ему преграждают другие парламентарии. В результате образовывалась толчея из агрессивно настроенных политиков.

Всё это время спикер рады Дмитрий Разумков призывал участников конфликта успокоиться. В свою очередь, выступавшая на трибуне Геращенко, когда накал страстей спал, заявила о «деградации парламента» и указала, что один из представителей «Слуги народа» явился на заседание в состоянии алкогольного опьянения. Личность конкретного парламентария она называть не стала, а лишь указала, что он сидит в первых рядах и его фамилия начинается на букву Ш.

В начале февраля в Раде произошла потасовка во время доклада депутата партии «Голос» Романа Лозинского о закрытых телеканалах. Конфликт возник между нардепом от «Евросолидарности» Михаилом Бондарем и депутатом из «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Олегом Волошиным.

Лозинский в грубой форме призвал депутатов запретить журналистам трех попавших под санкции телеканалов работать в раде. После этого к нему подошли депутаты от ОПЗЖ и другие парламентарии. В ходе перепалки Бондарь толкнул Волошина.

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