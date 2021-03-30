Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 30 мартаПодписание Парижского трактата, продажа Аляски, извержение вулкана Безымянный и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
20Год назад в России ввели локдаун
8Ситуация в коттеджном поселке «Новые Вешки»
23:34 (мск), источник: ТАСС

Путин поговорил по телефону с Меркель и Макроном

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель обеспокоенность в связи с эскалацией Украиной ситуации в Донбассе. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Кремля по итогам видеоконференции лидеров.

Источник: Пресс-служба Президента России

«С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в контактной группе «Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня», — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Как отметили в Кремле, политсоветники лидеров продолжат совместную работу в данной сфере.

Поставки «Спутника V»

Путин обсудил с Меркель и Макроном возможные поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюз.

«Особое внимание уделено задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой — пандемией коронавирусной инфекции. В этом контексте лидеры сосредоточились на мерах по предотвращению дальнейшего распространения заболевания», — отметили в Кремле.

В пресс-службе подчеркнули, что «затронуты, в частности, перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины “Спутник V”, а также возможных поставок и совместного производства этого препарата в странах ЕС».

Взаимодействие с ЕС

Путин также заявил, что Россия готова к восстановлению взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность.

«Обсуждено положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом. С российской стороны вновь заявлено о готовности к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия с ЕС, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность», — говорится в сообщении пресс-службы.

Президент РФ также дал разъяснение Макрону и Меркель по ситуации вокруг Алексея Навального.

«В связи с поднятым партнерами вопросом об А. Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела», — указали в Кремле.

Тема Сирии также обсуждалась в ходе переговоров Путина с Меркель и Макроном.

«Отмечено, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться и что сейчас весьма остро стоят вопросы предоставления сирийскому народу гуманитарной помощи», — говорится в сообщении пресс-службы российского президента.

Режим прекращения огня в Ливии

Путин, Макрон и Меркель удовлетворены тем, что режим прекращения огня в Ливии соблюдается.

«Рассмотрены вопросы урегулирования в Ливии. С удовлетворением констатировано соблюдение противоборствующими сторонами режима прекращения боевых действий», — говорится в сообщении Кремля.

Собеседники также выразили надежду, что формирование в стране единых переходных органов власти станет важным шагом на пути продвижения эффективного политического процесса с участием всех ключевых ливийских сил.

Путин, Макрон и Меркель считают необходимым сохранить и реализовать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Руководители России, Германии и Франции четко высказались в пользу сохранения и реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и дальнейшей координации шагов на этом направлении», — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул недопустимость вмешательства в дела Белоруссии извне.

«При обсуждении обстановки в Белоруссии Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства», — говорится в сообщении Кремля. Кроме того, в пресс-службе президента уточнили, что политсоветники лидеров продолжат совместную работу.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Если уж Саакашвили заговорил в подобном тоне, значит, дела действительно плохи
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
ВОЗ опубликовала доклад о происхождении коронавируса
В элитном поселке Подмосковья завершилась боевая операция
Международные доноры выделят Сирии более €5 млрд
США и еще 13 стран выразили обеспокоенность докладом ВОЗ
Год назад в России ввели локдаун: как это было (фото)
Сборная России играет со Словакией в отборе ЧМ-2022 (трансляция)
На фото 1917 года заметили «путешественника во времени»
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Горячие темы на Авто
В отличии от вас -опять подумал -(уж простите ) 450
Час земли! 363
Ох и молодцы наши девчонки! 196
19 сентября - выборы в Госдуму 178
Кино
СМИ: Ходченкову отправили на операцию ради роли в фильме на МКС Актриса, по данным прессы, хочет сыграть в первом фильме, который снимут в космосе
Новости партнеров
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Причины, по которым Шейнина больше нет на Первом канале
Чем пахнет человек с онкологией: врачи назвали запах рака
Gnezdo.ru
5 признаков, что у вас в роду были дворяне
Еще одна звездная пара России заявила о разводе
Тодоренко высказалась о разводе с Топаловым
У Гостюхина невероятно красивые и стильные дочери
Леди
Официально: Сергей Жигунов женился в третий раз Актер принимает поздравления
Дом
Как жили начальники Московско-Курской железной дороги
Фартук для кухни из пластика: обзор плюсов и минусов
8 зон в вашей квартире, где надо навести порядок этой весной
5 спален, где отказались от кровати (и чем ее заменили)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь