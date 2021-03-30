Путин поговорил по телефону с Меркель и Макроном

«С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в контактной группе «Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня», — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.
Как отметили в Кремле, политсоветники лидеров продолжат совместную работу в данной сфере.
Поставки «Спутника V»
Путин обсудил с Меркель и Макроном возможные поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюз.
«Особое внимание уделено задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой — пандемией коронавирусной инфекции. В этом контексте лидеры сосредоточились на мерах по предотвращению дальнейшего распространения заболевания», — отметили в Кремле.
В пресс-службе подчеркнули, что «затронуты, в частности, перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины “Спутник V”, а также возможных поставок и совместного производства этого препарата в странах ЕС».
Взаимодействие с ЕС
Путин также заявил, что Россия готова к восстановлению взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность.
«Обсуждено положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом. С российской стороны вновь заявлено о готовности к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия с ЕС, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность», — говорится в сообщении пресс-службы.
Президент РФ также дал разъяснение Макрону и Меркель по ситуации вокруг Алексея Навального.
«В связи с поднятым партнерами вопросом об А. Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела», — указали в Кремле.
Тема Сирии также обсуждалась в ходе переговоров Путина с Меркель и Макроном.
«Отмечено, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться и что сейчас весьма остро стоят вопросы предоставления сирийскому народу гуманитарной помощи», — говорится в сообщении пресс-службы российского президента.
Режим прекращения огня в Ливии
Путин, Макрон и Меркель удовлетворены тем, что режим прекращения огня в Ливии соблюдается.
«Рассмотрены вопросы урегулирования в Ливии. С удовлетворением констатировано соблюдение противоборствующими сторонами режима прекращения боевых действий», — говорится в сообщении Кремля.
Собеседники также выразили надежду, что формирование в стране единых переходных органов власти станет важным шагом на пути продвижения эффективного политического процесса с участием всех ключевых ливийских сил.
Путин, Макрон и Меркель считают необходимым сохранить и реализовать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
«Руководители России, Германии и Франции четко высказались в пользу сохранения и реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и дальнейшей координации шагов на этом направлении», — говорится в сообщении.
Путин подчеркнул недопустимость вмешательства в дела Белоруссии извне.
«При обсуждении обстановки в Белоруссии Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства», — говорится в сообщении Кремля. Кроме того, в пресс-службе президента уточнили, что политсоветники лидеров продолжат совместную работу.
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