ЗВО перевооружат на новейшие средства ПВО ближней дальности Тор-М2

Как рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве, комплексы переданы 6-й отдельной танковой бригаде в Мулино под Нижним Новгородом. Ранее в рамках испытаний ЗВО уже получил партию опытных ЗРК, которые поступили на вооружение 1-ой гвардейской танковой армии.
Долгосрочный договор на производство до 2027 года большой партии «Тор-М2» Минобороны и Ижевский электромеханический завод «Купол» подписали в присутствии президента Владимира Путина. Общая стоимость контракта составит около 100 млрд. рублей. Часть ЗРК выпустят в арктическом варианте.
По предыдущему госконтракту начиная с 2017 года сухопутные войска уже получили шесть дивизионов «Тор-М2». Вооружения получили зенитные ракетные полки 4-й Кантемировской танковой и 150-й мотострелковой дивизий. Кроме того, они поступили на вооружение подразделений ПВО в Калининграде и Чеченской Республике.
«Комплекс ПВО “Тор” специально создавался для защиты войск в боевых и походных условиях от высокоточного оружия», — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.
Когда на российскую базу «Хмеймим» в Сирии был совершен первый налет беспилотников боевиков, выяснилось, что имевшиеся средства ПВО не обеспечивали эффективную борьбу с ними. Тогда туда перебросили батарею «Тор-М2У», и она успешно решала задачи огневого поражения во время всех последующих налетов дронов, включая групповые.