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00:21 (мск), источник: Известия

ЗВО перевооружат на новейшие средства ПВО ближней дальности Тор-М2

Западный военный округ (ЗВО) обновляет средства противовоздушной обороны, его воинские части получат новейшие средства ПВО ближней дальности «Тор-М2». Комплекс в автоматическом режиме в любую погоду днем и ночью обнаруживает цель, берет ее на сопровождение и уничтожает. Оператору достаточно только нажать на кнопку управления.

Источник: Известия

Как рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве, комплексы переданы 6-й отдельной танковой бригаде в Мулино под Нижним Новгородом. Ранее в рамках испытаний ЗВО уже получил партию опытных ЗРК, которые поступили на вооружение 1-ой гвардейской танковой армии.

Долгосрочный договор на производство до 2027 года большой партии «Тор-М2» Минобороны и Ижевский электромеханический завод «Купол» подписали в присутствии президента Владимира Путина. Общая стоимость контракта составит около 100 млрд. рублей. Часть ЗРК выпустят в арктическом варианте.

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По предыдущему госконтракту начиная с 2017 года сухопутные войска уже получили шесть дивизионов «Тор-М2». Вооружения получили зенитные ракетные полки 4-й Кантемировской танковой и 150-й мотострелковой дивизий. Кроме того, они поступили на вооружение подразделений ПВО в Калининграде и Чеченской Республике.

«Комплекс ПВО “Тор” специально создавался для защиты войск в боевых и походных условиях от высокоточного оружия», — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

Когда на российскую базу «Хмеймим» в Сирии был совершен первый налет беспилотников боевиков, выяснилось, что имевшиеся средства ПВО не обеспечивали эффективную борьбу с ними. Тогда туда перебросили батарею «Тор-М2У», и она успешно решала задачи огневого поражения во время всех последующих налетов дронов, включая групповые.

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