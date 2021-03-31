Аваков выступил за свободное развитие русского языка на Украине

Аваков отметил, что русский язык не является торговой маркой и, как другие языки, живет и развивается в мире его носителей.
В связи с этим он задается вопросом о том, по каким причинам украинский народ «должен отказываться» от языка, например, Николая Гоголя, Михаила Зощенко и Михаила Булгакова и других «прекрасных украинских русскоязычных писаталей».
«Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие НАШЕГО русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться», — написал он в Facebook во вторник, 30 марта.
При этом глава ведомства убежден, что государственным языком в стране может быть только украинский — как язык суверенного государства.
«Однако русский, крымско-татарский, румынский, венгерский, болгарский и прочие языки, которые живут в Украине, — языки общения и культуры, семейного наследия, часть богатой украинской культурной ауры. Эти языки также принадлежат украинцам! — подчеркнул он.
Ранее, 18 марта, в Госдуме России заявили, что законопроекты об осуждении идеологии «русского мира» и уголовной ответственности за его «пропаганду» на Украине можно расценивать как культурный геноцид русских.
В 2019 году Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».