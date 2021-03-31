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01:21 (мск), источник: Известия

Аваков выступил за свободное развитие русского языка на Украине

Русский язык должен свободно развиваться на Украине, заявил глава МВД страны Арсен Аваков, подчеркнув, что не имеет смысла отказываться от использования языка, на котором писали украинские авторы.

Источник: Reuters

Аваков отметил, что русский язык не является торговой маркой и, как другие языки, живет и развивается в мире его носителей.

В связи с этим он задается вопросом о том, по каким причинам украинский народ «должен отказываться» от языка, например, Николая Гоголя, Михаила Зощенко и Михаила Булгакова и других «прекрасных украинских русскоязычных писаталей».

«Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие НАШЕГО русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться», — написал он в Facebook во вторник, 30 марта.

При этом глава ведомства убежден, что государственным языком в стране может быть только украинский — как язык суверенного государства.

«Однако русский, крымско-татарский, румынский, венгерский, болгарский и прочие языки, которые живут в Украине, — языки общения и культуры, семейного наследия, часть богатой украинской культурной ауры. Эти языки также принадлежат украинцам! — подчеркнул он.

Ранее, 18 марта, в Госдуме России заявили, что законопроекты об осуждении идеологии «русского мира» и уголовной ответственности за его «пропаганду» на Украине можно расценивать как культурный геноцид русских.

В 2019 году Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

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