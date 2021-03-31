Чартерные туры в Турцию и ОАЭ в апреле подешевеют на 40%

«В апреле расширяется чартерная перевозка в Турцию и ОАЭ, а чартеры стоят на 30−40% дешевле регулярных рейсов. По сравнению с мартом цены на организованный отдых будут заметно ниже», — сказали «Известиям» в пресс-службе «Интуриста».
Российские туристы преимущественно отдыхают в Турции именно через туроператоров.
По данным сервиса по поиску авиабилетов Aviasales, при самостоятельном бронировании билеты туда-обратно в Турцию в апреле обойдутся в 21,6 тыс. рублей. Таким образом, на чартерах улететь можно будет за 13−15 тысяч.
В пресс-службе поисковика добавили, что билеты на регулярные рейсы во многие открытые для россиян страны в апреле также подешевели по сравнению с мартом. Так, на Мальдивы можно найти билеты туда-обратно за 45,2 тыс. рублей (-50%), в ОАЭ — 44 тыс. (-29%), в Грецию — 29 тыс. (-19%), в Танзанию — 42,4 тыс. (-12%).