Вице-премьер Григоренко назвал число сокращений в госаппарате

«На данный момент сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы заместителей руководителей федеральных ведомств. Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах — на 213 единиц, а в территориальных органах — на 31 642 единицы», — сказал Дмитрий Григоренко.
Уменьшение численности проводится за счет неиспользуемых вакансий с сохранением фонда заработной платы, напомнил зампредседателя правительства. Это значит, что риски увольнения или снижения уровня оплаты труда у действующих сотрудников, профессионально исполняющих свои обязанности, сведены к минимуму.
18 января глава правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами объявил, что реформа госаппарата исключит конструкции, которые увеличивают административные издержки и размывают ответственность за принятые решения, что позволит быстрее выполнять задачи по достижению национальных целей развития.