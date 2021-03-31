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03:50 (мск), источник: Известия

Вице-премьер Григоренко назвал число сокращений в госаппарате

В результате административной реформы, анонсированной премьером Михаилом Мишустиным в ноябре, численность госаппарата к апрелю сократилась в целом почти на 10%, сообщил в интервью «Известиям» зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко. Эта оптимизация, по словам вице-премьера, — самая масштабная за последние годы.

Источник: РИА "Новости"

«На данный момент сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатных единицы заместителей руководителей федеральных ведомств. Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах — на 213 единиц, а в территориальных органах — на 31 642 единицы», — сказал Дмитрий Григоренко.

Уменьшение численности проводится за счет неиспользуемых вакансий с сохранением фонда заработной платы, напомнил зампредседателя правительства. Это значит, что риски увольнения или снижения уровня оплаты труда у действующих сотрудников, профессионально исполняющих свои обязанности, сведены к минимуму.

18 января глава правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами объявил, что реформа госаппарата исключит конструкции, которые увеличивают административные издержки и размывают ответственность за принятые решения, что позволит быстрее выполнять задачи по достижению национальных целей развития.

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