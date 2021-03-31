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04:32 (мск), источник: Известия

Ливан и Россия собираются возобновить прямое авиасообщение в июне

Ливан и РФ могут восстановить авиасообщение в начале лета. Тогда же стоит ждать открытия границ для туристов. Об этом «Известия» заявил советник президента Ливана Амаль Абу-Зейд.

Источник: Известия

«По имеющейся у нас информации, восстановление авиасообщения и открытие границ между нашими странами ожидается уже в июне этого года. Мы вели переговоры с послом России в Бейруте, он назвал такие даты», — пояснил политик.

Однако он отметил, что возобновление полетов напрямую зависит от ситуации с коронавирусом в Ливане и РФ. По состоянию на 30 марта, в ближневосточной стране свыше 462 тыс. случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост — 1200 человек.

В ноябре 2020 года Росавиация предоставила российским авиакомпаниям допуск на полеты в Бейрут, однако прямых рейсов между РФ и Ливаном до сих пор нет.

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