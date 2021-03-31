Ливан и Россия собираются возобновить прямое авиасообщение в июне

«По имеющейся у нас информации, восстановление авиасообщения и открытие границ между нашими странами ожидается уже в июне этого года. Мы вели переговоры с послом России в Бейруте, он назвал такие даты», — пояснил политик.
Однако он отметил, что возобновление полетов напрямую зависит от ситуации с коронавирусом в Ливане и РФ. По состоянию на 30 марта, в ближневосточной стране свыше 462 тыс. случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост — 1200 человек.
В ноябре 2020 года Росавиация предоставила российским авиакомпаниям допуск на полеты в Бейрут, однако прямых рейсов между РФ и Ливаном до сих пор нет.