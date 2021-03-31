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08:48 (мск), источник: Известия

Постпредство РФ в ООН объяснило отказ выступать на встрече с Байденом

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российскому дипломату было бы нелогично что-либо говорить на встрече постпредов Совбеза ООН с президентом США Джо Байденом, учитывая отношения Москвы с Вашингтоном.

Источник: Reuters

В марте Джо Байден провел виртуальную встречу с постпредами стран Совбеза ООН, Москву представляла зампостпреда Анна Евстигнеева.

Таким образом, Россия стала единственной страной, которую представлял не постоянный представитель. Кроме того, Евстигнеева не стала брать слово на встрече, в отличие от ее коллег.

«Мы подумали, что будет не очень логично для нас что-либо говорить, потому что наши отношения с США сейчас подвергаются глубокому анализу. Мы были на встрече, мы были вежливы. Но мы решили ничего не говорить, потому что тяжело говорить что-либо на таких встречах в таких ситуациях», — приводит его слова «РИА Новости» во вторник, 30 марта.

Полянский добавил, что постпред РФ при ООН Василий Небензя получил приглашение принять участие в мероприятии слишком поздно, когда у него уже был запланирован ряд мероприятий.

25 марта посол России в США Анатолий Антонов высказал мнение, что России и США необходимо совместно решать накопившиеся проблемы, а не «ссориться».

Дипломат прибыл в Россию в воскресенье, 21 марта. В Москву Антонова пригласили для проведения консультаций, целью которых являлось определение дальнейшего направления развития отношений между Россией и США.

Напряженность в отношениях между странами возникла после публикации 16 марта доклада американского офиса национальной разведки. В нем говорится, что Россия якобы вмешивалась в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2020 году. Также Вашингтон в связи с этим анонсировал принятие новых санкций против России.

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