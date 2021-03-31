08:48 (мск), источник: Известия
Постпредство РФ в ООН объяснило отказ выступать на встрече с Байденом
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российскому дипломату было бы нелогично
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В марте Джо Байден провел виртуальную встречу с постпредами стран Совбеза ООН, Москву представляла зампостпреда Анна Евстигнеева.
«Мы подумали, что будет не очень логично для нас
25 марта посол России в США Анатолий Антонов высказал мнение, что России и США необходимо совместно решать накопившиеся проблемы, а не «ссориться».
Дипломат прибыл в Россию в воскресенье, 21 марта. В Москву Антонова пригласили для проведения консультаций, целью которых являлось определение дальнейшего направления развития отношений между Россией и США.
Напряженность в отношениях между странами возникла после публикации 16 марта доклада американского офиса национальной разведки. В нем говорится, что Россия якобы вмешивалась в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2020 году. Также Вашингтон в связи с этим анонсировал принятие новых санкций против России.