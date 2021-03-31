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10:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Совфед одобрил закон о президентских сроках

Совет Федерации одобрил закон, дающий действующему президенту Владимиру Путину право вновь баллотироваться на высший пост. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 31 марта.

Источник: Reuters

Госдума приняла соответствующий закон о президентских сроках 24 марта. Документ разработан для реализации одного из новых положений Конституции РФ, согласно которому ограничение числа сроков применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, Путин может претендовать на два срока.

Законом также вводятся дополнительные требования к кандидатам на высший пост.

Так, президентом может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал на территории страны не менее 25 лет, а также при условии, что он не является или никогда не являлся гражданином другого государства. Исключение составляют крымчане.

Документ также уточняет нормы закона о выборах депутатов Госдумы. Осужденные за преступления средней тяжести не могут претендовать на депутатское кресло в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Второе чтение данная инициатива прошла 23 марта.

В декабре прошлого года Госдума приняла закон о расширении гарантий неприкосновенности бывшим президентам России. В частности, экс-главу государства нельзя привлечь к ответственности не только за деяния, совершенные на посту, но и в любое другое время.

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