10:53 (мск), источник: Lenta.Ru
Совфед одобрил закон о президентских сроках
Совет Федерации одобрил закон, дающий действующему президенту Владимиру Путину право вновь баллотироваться на высший пост. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 31 марта.
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Госдума приняла соответствующий закон о президентских сроках 24 марта. Документ разработан для реализации одного из новых положений Конституции РФ, согласно которому ограничение числа сроков применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, Путин может претендовать на два срока.
Так, президентом может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал на территории страны не менее 25 лет, а также при условии, что он не является или никогда не являлся гражданином другого государства. Исключение составляют крымчане.
Документ также уточняет нормы закона о выборах депутатов Госдумы. Осужденные за преступления средней тяжести не могут претендовать на депутатское кресло в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.
Второе чтение данная инициатива прошла 23 марта.
В декабре прошлого года Госдума приняла закон о расширении гарантий неприкосновенности бывшим президентам России. В частности,