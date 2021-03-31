Стартовала регистрация участников четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России»

«В этом проекте не бывает проигравших. Кто-то станет абсолютным победителем и получит миллион рублей на повышение своей квалификации. И, наверное, главный приз этого проекта — возможность получить в наставники лучших управленцев страны», — обратился к участникам первый замруководителя администрации президента, наставник конкурса Сергей Кириенко.
Со своей стороны генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров заверил, что новый сезон проекта будет сильно отличаться от предыдущих не только тестами и методологией, но и самой структурой. С этого года упор делается на поиск не просто управленцев широкого профиля, а профессионалов, знающих все тонкости своей сферы деятельности и готовых преображать отрасль.
Ранее Комиссаров сообщил, что конкурс разделен на восемь отраслевых треков, из них шесть основных: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии».
Первый конкурс «Лидеры России» прошел в 2017—2018 годы. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018—2019 годы, он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. Заявки на третий сезон подали около 234 тыс. человек, по итогам заключительного этапа победителями стали 106 человек.
Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы «Россия — страна возможностей» была создана одноименная автономная некоммерческая организация.