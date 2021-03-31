13:59 (мск), источник: Известия
МИД Италии объявил о высылке двух сотрудников посольства РФ
Италия приняла решение о высылке из страны двух сотрудников российского посольства. Об этом в среду, 31 марта, заявил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.
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По его словам, вызванному в этот же день послу России в Италии был выражен решительный протест правительства.
«Он также был проинформирован о немедленной высылке двух сотрудников [посольства], замешанных в серьезном деле [о шпионаже]. Благодарю наши спецслужбы и все государственные органы, работающие на благо безопасности нашей страны», — написал министр на своей странице в Facebook.
Ранее газета La Repubblica сообщила о том, что российский офицер и капитан ВМС Италии были задержаны накануне в Риме во время тайной встречи после передачи итальянским офицером секретной документации в обмен на деньги.
В связи с этим в МИД Италии был вызван российский посол Сергей Разов.
Посольство России в Италии подтвердило задержание в Риме сотрудника аппарата военного атташе, однако там сочли нецелесообразным комментировать ситуацию.
Там также выразили надежду на то, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях России и Италии.