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13:59 (мск), источник: Известия

МИД Италии объявил о высылке двух сотрудников посольства РФ

Италия приняла решение о высылке из страны двух сотрудников российского посольства. Об этом в среду, 31 марта, заявил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо.

Источник: AP 2020
Фоторепортаж
Шпион, выйди вон!

По его словам, вызванному в этот же день послу России в Италии был выражен решительный протест правительства.

«Он также был проинформирован о немедленной высылке двух сотрудников [посольства], замешанных в серьезном деле [о шпионаже]. Благодарю наши спецслужбы и все государственные органы, работающие на благо безопасности нашей страны», — написал министр на своей странице в Facebook.

Ранее газета La Repubblica сообщила о том, что российский офицер и капитан ВМС Италии были задержаны накануне в Риме во время тайной встречи после передачи итальянским офицером секретной документации в обмен на деньги.

После завершения официальных процедур офицера арестовали. В заявлении спецподразделения карабинеров ROS российского военнослужащего назвали «аккредитованным при посольстве в Италии».

В связи с этим в МИД Италии был вызван российский посол Сергей Разов.

Посольство России в Италии подтвердило задержание в Риме сотрудника аппарата военного атташе, однако там сочли нецелесообразным комментировать ситуацию.

Там также выразили надежду на то, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях России и Италии.

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