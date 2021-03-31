Путин допустил национализацию срывающих гособоронзаказ предприятий

Президент Владимир Путин согласился с идеей национализации предприятий, которые злостно срывают выполнение гособоронзаказа. С таким предложением выступил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. По его словам, для сохранения занятости нужно разработать механизм национализации важных для экономики страны предприятий «и приступить к его практическому использованию».
«Да, такой инструмент возможен. В том числе и в случае — и вот это совсем другая история, но тем не менее — такой инструмент возможно использовать, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).
Президент высказал эту мысль на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021−2023 годы.
«Здесь вообще все понятно, кроме эффективности работы со стороны менеджмента. Потому что деньги государственные выделяются, и выделяются исправно, ритмично, без всяких задержек. А сбои бывают. Вот я хочу обратить на это внимание Александра Николаевича [Шохина, главы РСПП] и хочу, чтобы все имели это в виду», — отметил президент.
Президент также добавил, что сейчас идет подготовка к целой серии совещаний с руководством Минобороны и оборонных предприятий.
«Судя по той информации, которая сейчас ко мне поступает в преддверии подготовки наших совещаний в Сочи, некоторые коллеги совершенно очевидно должны повысить свое личное внимание к выполнению заказов государства», — сказал он.
В декабре 2019 года на встрече с представителями Совета Федерации и Госдумы Путин отметил, что конверсия предприятий ОПК продвигается недостаточными темпами, а многие сложности связаны с отсутствием соответствующих условий на рынке сбыта продукции военного назначения. Он отметил, что сегодня предприятия ОПК еще загружены значительным гособоронзаказом, однако «то, что делается, недостаточно, это правда. Пока еще оборонный заказ большой у нас. Как обычно, пока гром не грянет, мужик не перекрестится».
Президент отметил, что «сто раз уже сказал», а совещания проводятся регулярно, однако «какие-то подвижки есть, но они недостаточные». «Трудно им от этого патернализма отделаться — сидят на оборонзаказе. Нужно об этом, конечно, думать», — заключил тогда глава государства.
В сентябре 2020 года вице-премьер Юрий Борисов на пленарной сессии Столыпинского форума заявил, что только государство может обеспечить реальный рост российской экономики. По его словам, приоритет правительства — поддержка системообразующих предприятий, в частности авиации, автопрома и тяжелого машиностроения.
При этом действовавшие тогда меры господдержки он назвал «тушением пожара», а более системная работа предстоит на рубеже 2022−2027 годов. «Надо пересмотреть роль и место государства как такового в выходе из этой кризисной ситуации. Она, на мой взгляд, сегодня не до конца реализована. Никто, кроме государства, сегодня реально не может обеспечить динамичный выход из ситуации», — сказал тогда Борисов.
«Много бытовало разных мнений о том, что рыночная экономика и так все урегулирует, только не мешайте, не лезьте и все будет нормально. Да ненормально будет. Государство — крупнейший игрок на рынке и поэтому должно диктовать свою волю в интересах своих производителей и поддерживать их», — обозначил он свое видение проблемы.