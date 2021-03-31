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18:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Минцифры выступило против установки неудаляемых приложений

Минцифры России не поддерживает практику установки на смартфоны и другие устройства неудаляемых приложений, заявил замглавы Минцифры Максим Паршин. Ранее пользователи Samsung пожаловались, что не могут удалить предложения «Яндекса».

Источник: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Требования о предварительной установке российских программ на технически сложные товары (смартфоны, планшеты, компьютеры) направлены на предоставление пользователям возможности выбирать, какими приложениями пользоваться — отечественными, иностранным или всеми сразу»,—приводит слова господина Паршина пресс-служба министерства.

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«Никаких условий о невозможности удалить предустановленные программы в законодательстве нет. И мы считаем неправильной практику установки неудаляемых с устройств приложений», — добавил замглавы Минцифры.

По закону с 1 апреля на смартфоны и планшеты потребуется устанавливать 16 классов программ, в числе которых приложения «Яндекса», а также Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского» и других российских компаний. 29 марта пользователи устройств различных линеек Samsung пожаловались в соцсетях, что получили обновление операционной системы, при котором у них появились «Яндекс. Браузер», «Яндекс. Диск» и «Яндекс. Карты», которые нельзя удалить. Управляющий директор группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердян раскритиковал решение Samsung и заявил, что в законе «нет требования о неудаляемости» приложений.

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