19:12 (мск), источник: ТАСС
Путин потребовал от чиновников ответственного отношения к бюджету
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин напомнил о ситуациях, когда казна некоторых регионов «оказывалась в ловушке»
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В среду на совещании с членами кабинета министров глава государства затронул тему закредитованности регионов, в том числе наличия большого коммерческого долга у некоторых субъектов.
«Конечно, нужно эту проблему решать, и мы будем это делать. Но и от руководителей всех уровней требуется очень ответственное отношение к бюджетному процессу», — подчеркнул Путин.
Он обратил внимание на слова губернатора Челябинской области Алексея Текслера о том, что субъекты с большим коммерческим долгом «не получили соответствующий объем реструктуризации и оказались в ловушке». Комментируя это, президент вспомнил случаи, когда «некоторые руководители регионов, имея возможность взять своевременно бюджетные кредиты либо даже заместить своевременно, этого не делали».
«А предпочитали по накатанной брать дорогие деньги в кредитных организациях и накапливать так называемый коммерческий долг. Остается только вопрос открытым: зачем они это делали? Они, конечно, оказались в ловушке, точнее, не они, а их бюджеты. Но лучше бы их самих поместить в ловушку», — посетовал глава государства.