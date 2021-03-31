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21:22 (мск), источник: ТАСС

Макрон объявил о расширении действия карантина на все регионы Франции

ПАРИЖ, 31 марта. /ТАСС/. Режим карантина, действующий в настоящий момент в 19 регионах Франции, будет расширен с 3 апреля на все регионы страны в связи с ухудшением санитарной ситуации.

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Источник: AFP 2020

Об этом сообщил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации.

«Правила, которые ранее были введены в 19 департаментах страны, будут расширены на всю территорию Франции в субботу вечером», — сказал он. По словам Макрона, они будут действовать в течение ближайших четырех недель.

Кроме того, президент сообщил, что французские власти усилят контроль общественного порядка, чтобы не допустить незаконных массовых собраний в период действия ограничений в рамках борьбы с распространением инфекции. «Мы не позволим отдельным личностям разрушить общие достижения. Контроль и санкции будут усилены, чтобы ограничить [нелегальные] собрания и употребление алкоголя», — отметил он.

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