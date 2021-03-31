Макрон объявил о расширении действия карантина на все регионы Франции

Об этом сообщил в среду президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации.
«Правила, которые ранее были введены в 19 департаментах страны, будут расширены на всю территорию Франции в субботу вечером», — сказал он. По словам Макрона, они будут действовать в течение ближайших четырех недель.
Кроме того, президент сообщил, что французские власти усилят контроль общественного порядка, чтобы не допустить незаконных массовых собраний в период действия ограничений в рамках борьбы с распространением инфекции. «Мы не позволим отдельным личностям разрушить общие достижения. Контроль и санкции будут усилены, чтобы ограничить [нелегальные] собрания и употребление алкоголя», — отметил он.