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31 марта, источник: ТАСС

В Пентагоне заявили, что США обеспокоены последними событиями на востоке Украины

Ранее полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов назвал безответственной и циничной позицию Киева в вопросах безопасности в зоне конфликта в Донбассе.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. США испытывают обеспокоенность в связи с последними событиями на востоке Украины. Об этом заявил в среду на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины», — заявил он, комментируя вопрос, касавшийся телефонных переговоров председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли и начальника Генштаба ВС РФ — первого замминистра обороны России генерала армии Валерия Герасимова. Представитель Пентагона утверждал, что действия российской стороны «подрывают усилия по деэскалации», согласованные в июле прошлого года, а также якобы привели к гибели 26 марта четырех украинских военнослужащих.

Ранее полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов назвал безответственной и циничной позицию Киева в вопросах безопасности в зоне конфликта в Донбассе. Ситуация в Донбассе обострилась 26 марта, когда в районе поселка Шумы погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Киев обвинил в этом Народную милицию Донецкой народной республики, в Донецке опровергли свою причастность к обстрелу. Позднее управление Народной милиции ДНР заявило, что украинские военные подорвались на минно-взрывном устройстве во время обследования минных полей.

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