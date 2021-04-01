02:16 (мск), источник: ТАСС
Байден представил план модернизации инфраструктуры и развития рынка труда США
Как подчеркнул американский лидер, это станет «крупнейшей инвестицией в рабочие места со времен Второй мировой войны».
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ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в среду представил план модернизации инфраструктуры и развития рынка труда США объемом более $2 трлн, который поможет создать миллионы рабочих мест в стране.
«Сегодня я предлагаю план для страны, которая вознаграждает труд, а не только богатство. <…> Это инвестиция <…>, которая бывает раз в поколение, отличающаяся от всего, что мы видели или делали с тех пор, как мы построили систему магистралей между штатами и [со времен] космической гонки <…>. По правде говоря, это крупнейшая инвестиция в рабочие места со времен Второй мировой войны. Мы создадим миллионы рабочих мест, хорошо оплачиваемых рабочих мест», — сказал американский лидер, выступая в штате Пенсильвания. Трансляцию вели американские новостные телеканалы.
«Он сделает нас более конкурентоспособными, будет способствовать нашим интересам в сфере национальной безопасности и поставит нас в положение, [которое позволит нам] победить в глобальной конкуренции с Китаем в предстоящие годы», — сказал глава вашингтонской администрации.
Суть плана
Центральная часть плана — модернизация транспортной инфраструктуры. «Я начну с самой сути плана. Он [предполагает] модернизацию транспортной инфраструктуры, наших дорог, наших мостов, наших аэропортов», — сказал Байден во время своего выступления.
Как поясняет газета The Washington Post, план предполагает инвестиции в размере свыше $1 трлн в развитие транспортной системы и на другие инфраструктурные проекты, в числе которых высокоскоростной интернет. Программой также предусмотрены многомиллиардные инвестиции на цели, связанные с расширением производства, исследованиями и разработками в различных отраслях, в частности тех, что связаны с использованием более чистых источников энергии и борьбой с изменением климата в целом.
Покрыть расходы на предложенный им план Байден рассчитывает за счет увеличения налогов, в том числе на доходы корпораций, а также более жесткий контроль за тем, чтобы они выплачивали эти налоги.
«Я ничего не имею против миллионеров и миллиардеров, я верю в американский капитализм», — подчеркнул Байден. Однако, по его словам, недопустима ситуация, при которой некоторые корпорации, пользуясь различными существующими положениями американского законодательства, избегают выплаты вообще
«Мы поднимем корпоративный налог. Раньше он составлял 35%, что слишком высоко, и мы все согласились пять лет назад с тем, что он должен быть снижен до 28%, однако его сократили до 21%. Мы поднимем его снова до 28%. И никому не следует жаловаться по этому поводу, это все равно ниже, чем в период с конца Второй мировой войны до 2017 года», — подчеркнул американский лидер.