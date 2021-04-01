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04:26 (мск), источник: ТАСС

Власти США считают Китай «ведущим правонарушителем» за подход к экономике и торговле

Президент Джо Байден заявил ранее, что Соединенные Штаты будут настаивать на международных правилах справедливой конкуренции во взаимодействии с КНР.

Источник: AP 2020

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают Китай «ведущим мировым правонарушителем» за его определяемый государством подход к ведению торговли и экономическим вопросам. Такие оценки содержатся в распространенном в среду докладе аппарата представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

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«Определяемый государством подход Китая к экономике и торговле делает его ведущим мировым правонарушителем в деле создания внеэкономических возможностей, о чем свидетельствует серьезная и сохраняющаяся ситуация с избытком мощностей в ряде отраслей промышленности, включая, в частности, металлургическую, алюминиевую и гелиоэнергетику», — утверждают авторы доклада.

По их версии, «Китай также находится на пути к созданию серьезных избыточных мощностей в других отраслях промышленности, реализуя такие программы, как «Сделано в Китае — 2025». США «продолжат свои двусторонние и многосторонние усилия по противодействию этой вредной торговой практике», говорится в 570-страничном документе. КНР в нем посвящено 30 страниц, больше только у Евросоюза — 52.

На прошлой неделе президент США Джо Байден утверждал, что Вашингтон намерен активизировать взаимодействие с союзниками и партнерами с целью принятия мер в отношении КНР. Соединенные Штаты, добавил он, будут настаивать, «чтобы Китай играл по международным правилам справедливой конкуренции, справедливой практики, справедливой торговли».

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала эти высказывания «непреднамеренным заявлением». По словам дипломата, Пекин готов действовать в соответствии с консенсусом, который был достигнут между лидерами двух стран. Она подчеркнула, что КНР стремится выстраивать отношения с другими государствами «исключительно на основе взаимного уважения» и всегда выступает за «гармоничное развитие» международных контактов.

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