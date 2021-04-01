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13:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль: россиянам опасно ездить в Грузию

Российским гражданам опасно посещать Грузию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что Москва осуждает действия националистов в Тбилиси из-за приезда российского телеведущего Владимира Познера и его друзей. Накануне в Тбилиси прошла акция протеста, демонстранты утверждали, что Владимир Познер не признает территориальную целостность Грузии и нарушает коронавирусные ограничения. Телеведущий планировал отметить там свой день рождения.

Источник: AP 2020

«В Грузии опасно для российских граждан, туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать», — сказал Песков во время пресс-колла.

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Он заявил, что Москва «решительно осуждает агрессивные действия экстремистски настроенных националистов» в отношении россиян в Тбилиси. «Мы видели сегодняшнее заявление премьер-министра Грузии, который также осудил эти действия, и мы приветствуем это заявление. Мы признательны грузинским полицейским за то, что они обеспечили безопасность россиян», — добавил пресс-секретарь.

Песков поздравил Владимира Познера с днем рождения, уточнив, что лучше этот праздник «встречать дома — здесь спокойнее».

Протесты в Тбилиси начались после заявлений представителей оппозиционных партий о недопустимости приезда Познера в Грузию. Департамент пограничной полиции в ответ на обвинения в допуске россиян в страну, отметил, что Владимир Познер также является гражданином США. Познер планировал вернуться в Россию 3 апреля, но вылетел из Тбилиси вместе с друзьями сегодня утром.

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