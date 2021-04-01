13:53 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль: россиянам опасно ездить в Грузию
Российским гражданам опасно посещать Грузию, заявил
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«В Грузии опасно для российских граждан, туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать», — сказал Песков во время
Он заявил, что Москва «решительно осуждает агрессивные действия экстремистски настроенных националистов» в отношении россиян в Тбилиси. «Мы видели сегодняшнее заявление
Песков поздравил Владимира Познера с днем рождения, уточнив, что лучше этот праздник «встречать дома — здесь спокойнее».
Протесты в Тбилиси начались после заявлений представителей оппозиционных партий о недопустимости приезда Познера в Грузию. Департамент пограничной полиции в ответ на обвинения в допуске россиян в страну, отметил, что Владимир Познер также является гражданином США. Познер планировал вернуться в Россию 3 апреля, но вылетел из Тбилиси вместе с друзьями сегодня утром.