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14:44 (мск), источник: ТАСС

Путин внес кандидатуру Москальковой для переназначения уполномоченным по правам человека

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес кандидатуру Татьяны Москальковой для переназначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Президент России В. В. Путин в соответствии с пунктом 1 статьи 7 федерального конституционного закона “Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации” внес кандидатуру Москальковой Татьяны Николаевны для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Москалькова была избрана омбудсменом Государственной думой (выдвинута фракцией «Справедливая Россия») 22 апреля 2016 года. Ее кандидатуру поддержали 323 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, против проголосовали 11 человек, один воздержался. На этом посту она сменила Эллу Памфилову, которая возглавила Центризбирком России.

В 2016—2019 годах Москальковой и ее аппаратом было рассмотрено более 160 тыс. обращений граждан. Оказано содействие в выплате заработной платы более чем 60 тыс. человек на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. В 2017 году после обращения омбудсмена к президенту была принята программа помощи валютным заемщикам по ипотечным займам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Выделено 2 млрд рублей, которые позволили сохранить жилье более 7 тыс. человек. В сфере уголовного процесса были защищены права более 4,5 тыс. потерпевших, подозреваемых и обвиняемых.

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