22:17 (мск), источник: РБК
США пообещали защитить Украину в случае «российской агрессии»
Вашингтон пообещал поддержку Киеву в случае эскалации «военной агрессии» со стороны России. Об этом сообщает
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Министр обороны Украины Андрей Тартан провел беседу с главой Пентагона Ллойдом Остином на фоне сообщений о стягивании российских войск к украинской границе.
«Глава украинского оборонного ведомства отметил системную эскалацию ситуации в районе проведения операции объединенных сил и нежелание России подтвердить приверженность режиму прекращения огня», — говорится в сообщении.
Остин в ответ заверил, что США готовы и дальше поддерживать Украину «в условиях продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму». «В случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине с противником и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», — сообщает
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта произошел самый серьезный инцидент за последние несколько месяцев, когда в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат.
1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму. По его словам, на 30 марта вдоль границы близ Донбасса были размещены 28 батальонных тактических групп армии России.
О стягивании 4 тыс. российских военных к границе с Украиной писала NYT со ссылкой на источник в НАТО. В Пентагоне говорили, что получили соответствующие сообщения и сейчас вместе с партнерами по альянсу обсуждают напряженность на востоке Украины.
Президент Украины назвал действия России «игрой мускулами» с целью оказать давление на Киев во время переговоров о прекращении огня в Донбассе.
В ответ на это
В российском Минобороны позже объяснили, что перемещения военной техники в Крым связаны с плановыми мероприятиями учебной подготовки Южного военного округа (ЮВО).