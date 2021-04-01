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22:17 (мск), источник: РБК

США пообещали защитить Украину в случае «российской агрессии»

Вашингтон пообещал поддержку Киеву в случае эскалации «военной агрессии» со стороны России. Об этом сообщает пресс-служба украинского Минобороны по итогам телефонных переговоров военных министров двух стран.

Источник: Reuters

Министр обороны Украины Андрей Тартан провел беседу с главой Пентагона Ллойдом Остином на фоне сообщений о стягивании российских войск к украинской границе.

«Глава украинского оборонного ведомства отметил системную эскалацию ситуации в районе проведения операции объединенных сил и нежелание России подтвердить приверженность режиму прекращения огня», — говорится в сообщении.

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Остин в ответ заверил, что США готовы и дальше поддерживать Украину «в условиях продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму». «В случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине с противником и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», — сообщает пресс-служба министерства.

Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта произошел самый серьезный инцидент за последние несколько месяцев, когда в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат.

1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму. По его словам, на 30 марта вдоль границы близ Донбасса были размещены 28 батальонных тактических групп армии России.

О стягивании 4 тыс. российских военных к границе с Украиной писала NYT со ссылкой на источник в НАТО. В Пентагоне говорили, что получили соответствующие сообщения и сейчас вместе с партнерами по альянсу обсуждают напряженность на востоке Украины.

Президент Украины назвал действия России «игрой мускулами» с целью оказать давление на Киев во время переговоров о прекращении огня в Донбассе.

В ответ на это пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что конфликт в Донбассе является исключительно внутриукраинским, Россия не принимает в нем участия, а перемещения войск осуществляются Москвой на собственное усмотрение и не несут угрозы другим странам.

В российском Минобороны позже объяснили, что перемещения военной техники в Крым связаны с плановыми мероприятиями учебной подготовки Южного военного округа (ЮВО).

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