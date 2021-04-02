03:48 (мск), источник: Life.ru
ВМС Польши отреагировали на обвинения в провокациях против «Северного потока-2»
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В Польше ответили на обвинения в провокационной деятельности в водах Балтийского моря против строительства газопровода «Северный поток-2». Оперативное командование Вооружённых сил страны заверило в «Твиттере», что ведёт только
«ВМС Республики Польша не ведут никакой провокационной деятельности и выполняют свои уставные задачи в соответствии с международным правом. Самолёты M-28B Bryza регулярно выполняют
По информации Nord Stream 2 AG, 1 апреля наблюдалась повышенная активность военных кораблей и гражданских судов в районе проведения работ по укладке трубопровода.