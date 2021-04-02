05:19 (мск), источник: РБК
Трамп зарегистрировался в созданной его экс-помощником соцсети
Бывший президент США Дональд Трамп начал пользоваться
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Телеканал отмечает, что платформа была создана еще в марте 2016 года бывшим помощником предвыборного штаба Трампа Брэдом Парскейлом. С ее помощью кандидаты на
Как сообщает Fox News, этой платформой также начали пользоваться несколько других политиков из Республиканской партии. Источник телеканала, знакомый с разработками Campaign Nucleus, сообщил, что в скором времени платформа начнет функционировать как отдельная соцсеть.
На сайте Campaign Nucleus говорится, что она создана для того, чтобы помочь кандидатам на выборные должности быстро и напрямую связываться с прессой и избирателями. Как отметил источник Fox News, Трамп с помощью платформы сможет «донести свои заявления до журналистов и сторонников», так как ранее Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали его аккаунты
В конце марта издание Axios, ссылаясь на источники, сообщило, что Трамп ведет переговоры с несколькими приложениями о партнерстве, чтобы создать свою собственную социальную сеть. По их словам, среди приложений для соцсетей, с которыми ведет переговоры
Старший советник Трампа Джейсон Миллер в беседе с Fox News отмечал, что бывший президент планирует через