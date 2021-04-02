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05:19 (мск), источник: РБК

Трамп зарегистрировался в созданной его экс-помощником соцсети

Бывший президент США Дональд Трамп начал пользоваться интернет-платформой Campaign Nucleus для проведения политических кампаний и распространения заявлений. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Телеканал отмечает, что платформа была создана еще в марте 2016 года бывшим помощником предвыборного штаба Трампа Брэдом Парскейлом. С ее помощью кандидаты на какие-либо должности или организации могут рассылать заявления для СМИ и сторонников, а также организовывать публичные мероприятия или онлайн-встречи.

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Как сообщает Fox News, этой платформой также начали пользоваться несколько других политиков из Республиканской партии. Источник телеканала, знакомый с разработками Campaign Nucleus, сообщил, что в скором времени платформа начнет функционировать как отдельная соцсеть.

На сайте Campaign Nucleus говорится, что она создана для того, чтобы помочь кандидатам на выборные должности быстро и напрямую связываться с прессой и избирателями. Как отметил источник Fox News, Трамп с помощью платформы сможет «донести свои заявления до журналистов и сторонников», так как ранее Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали его аккаунты из-за заявлений о беспорядках в Вашингтоне, которые прошли 6 января. Тогда сторонники Трампа штурмовали Капитолий, где проходила встреча законодателей. В результате атаки погибли несколько человек.

В конце марта издание Axios, ссылаясь на источники, сообщило, что Трамп ведет переговоры с несколькими приложениями о партнерстве, чтобы создать свою собственную социальную сеть. По их словам, среди приложений для соцсетей, с которыми ведет переговоры экс-президент и его советник Дэн Скавино, одним из главных претендентов является малоизвестная платформа для соцсетей FreeSpace.

Старший советник Трампа Джейсон Миллер в беседе с Fox News отмечал, что бывший президент планирует через два-три месяца запустить собственную соцсеть, чтобы через нее возобновить общение с согражданами. Как отмечает телеканал, в данном случае речь не идет о Campaign Nucleus.

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