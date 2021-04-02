11:34 (мск), источник: РБК
МИД потребовал соблюдения норм мореплавания в районе «Северного потока-2»
Российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на сообщения о провокациях в районе строительства газопровода.
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Нормы мореплавания в районе строительства газопровода «Северный поток-2» должны строго соблюдаться, заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко, сообщает ТАСС.
Мы, естественно, исходим из того, что все соответствующие нормы мореплавания должны строго соблюдаться. И продолжаем считать, что этот проект отвечает интересам укрепления энергобезопасности Европы и отношение к нему будет именно таким, а не таким, которое пытается европейцам навязать Вашингтон.
По его словам, Москва уверена в том, что проект удастся реализовать в 2021 году.
«У нас есть полная уверенность в том, что проект будет завершен до конца и с течением многих лет будет оставаться символом крепкого и здорового энергосотрудничества России и стран ЕС. В этом контексте, конечно, мы рассчитываем на то, что не будет предприниматься никаких действий, которые противоречили бы реализации этого проекта», — подчеркнул Грушко.
Накануне директор Кингисеппского филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин заявил, что суда, участвующие в строительстве газопровода, подвергаются «явно спланированным и подготовленным» провокациям, в которых задействованы не только рыболовецкие суда, но и военные корабли, и даже подводные лодки. По его словам, цель этих провокаций — помешать строительству газопровода. В Nord Stream 2 подтвердили эту информацию.
«Речь идет о явно спланированных и подготовленных провокациях как с использованием рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолетов с целью препятствования осуществлению экономического проекта. Это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории», — сказал Минин.
При реализации подобных проектов должна соблюдаться 1,5-мильная зона безопасности. Однако в непосредственной близости от технических судов, ведущих строительство, «постоянно фиксируются военные корабли иностранных государств», а на небольшой высоте и на близком расстоянии «регулярно совершает полет польский противолодочный самолет
Военные Польши в ответ заявили, что не ведут никакую провокационную деятельность в районе Балтийского моря. «Военно-морские силы Республики Польша не ведут никакой провокационной деятельности и выполняют свои уставные задачи в соответствии с международным правом», — сообщили в командовании польской армии. При этом там уточнили, что самолеты M-28B Bryza регулярно совершают
Ранее Польша, которая последовательно выступала против строительства газопровода, отозвала регистрацию двух судов, которые ходят под ее флагом и, по информации властей, участвуют в проекте строительства «Северного потока-2». Речь идет о судах Krebs Geo и Krebs Jet, который принадлежат немецкому судовладельцу, но зарегистрированы в Морской палате Гданьска.
Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков 26 марта заявил, что строительство газопровода будет завершено в этом году. По его словам, работы выполнены на «90−92%». «Работа активная идет, там осталось совсем немного», — сказал Зубков. «Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось», — добавил он.
Владислав Гордеев