Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
26Body Worlds
8Коллапс в Суэцком канале
17:00 (мск), источник: ТАСС

Гиперзвуковые технологии будут применены в цепочке новых систем

РЕУТОВ /Московская область/, 2 апреля. /ТАСС/. Гиперзвуковые технологии будут использованы в новых системах вооружений, сообщил в пятницу генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Александр Леонов.

Источник: РИА "Новости"

«Руководитель нашей корпорации Обносов Борис Викторович достаточно подробно недавно рассказывал и, насколько я знаю, планирует еще рассказать по тому, как гиперзвуковые технологии будут развиваться, и они все больше будут охватывать другие сферы», — сказал он в кулуарах Академических чтений по космонавтике.

«Сейчас на слуху “Авангарды”, “Кинжалы”, “Цирконы”, а дальше там целая цепочка систем, которые будут развиваться. Там никаких сомнений нет», — сказал Леонов.

Читайте также
США провалили испытания гиперзвуковой «супер-пупер-ракеты»

Он отметил, что дальше гиперзвука по известным ему характеристикам «Авангарда» с точки зрения скорости перейти уже некуда.

«Дальше могут совершенствоваться сами параметры системы преодоления ПРО, системы наведения и так далее. Это уже идет внутреннее совершенствование», — сказал Леонов.

Он добавил, что Россия после создания гиперзвуковых программ находится вне конкуренции по этим технологиям. «То, что мы впереди планеты всей — в этом никакой тайны нет», — сказал глава предприятия.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Если уж Саакашвили заговорил в подобном тоне, значит, дела действительно плохи
"Если начнется нечто неимоверное типа Беларуси, я уеду. Не готов тратить энергию на пустую борьбу с системой. Ее не перешибить"
Кремль ответил на планы США защитить Украину от России
Россиян предупредили о фальшивых объявлениях в подъездах
Эдвард Бил хочет помочь пострадавшей в ДТП на Садовом кольце
В Абхазии лавина обрушилась прямо в водопад (видео)
Самый высокий человек в мире покорил соцсети
Египет запросил $1 млрд компенсации за затор в Суэцком канале
Здоровье
12-летний школьник повторил опасный челлендж из TikTok и повредил мозг Он едва не задохнулся.
Кино
Теперь официально: «Дом 2» вернется на ТВ с Бузовой и Бородиной Телеканал «Ю» подтвердил перезапуск популярного реалити-шоу в своем эфире
Товары для дома
Найден ультрабюджетный способ накормить детей овощами
Поправляем здоровье с гениальным электромассажером (фото)
Умное хранение: 25 функциональных органайзеров
Готовимся к Пасхе: о чем стоит позаботиться уже сейчас
Популярные темы на «Детях»
Как объяснить, что у нас заболеваемостью ковид идет на спад? 687
Ребенок мужа Тема поболтать 667
Картинки, вторник. 638
Взять или не взять на море? Вот в чем вопрос. 481
Леди
Бузову спутали с Заворотнюк на новом фото Звезда переборщила с фотошопом
Новости партнеров
Дополнительная льгота к пенсии за стаж свыше 20 лет: что надо знать
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Друзья спасли волка от смерти. Как животное их отблагодарило
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь