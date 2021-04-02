Гиперзвуковые технологии будут применены в цепочке новых систем

«Руководитель нашей корпорации Обносов Борис Викторович достаточно подробно недавно рассказывал и, насколько я знаю, планирует еще рассказать по тому, как гиперзвуковые технологии будут развиваться, и они все больше будут охватывать другие сферы», — сказал он в кулуарах Академических чтений по космонавтике.
«Сейчас на слуху “Авангарды”, “Кинжалы”, “Цирконы”, а дальше там целая цепочка систем, которые будут развиваться. Там никаких сомнений нет», — сказал Леонов.
Он отметил, что дальше гиперзвука по известным ему характеристикам «Авангарда» с точки зрения скорости перейти уже некуда.
«Дальше могут совершенствоваться сами параметры системы преодоления ПРО, системы наведения и так далее. Это уже идет внутреннее совершенствование», — сказал Леонов.
Он добавил, что Россия после создания гиперзвуковых программ находится вне конкуренции по этим технологиям. «То, что мы впереди планеты всей — в этом никакой тайны нет», — сказал глава предприятия.