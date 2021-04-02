13:56 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль считает неуместным описание России как противника
Россия никому не угрожает, и Кремль считает неуместным, когда ее называют противником, заявил
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«Постановка вопроса о том, что Россия является
«Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер российской стороны по обеспечению ее безопасности», — сказал Песков о возможном усилении активности войск НАТО вокруг границ Украины.
Песков заявил, что провокации со стороны вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе «действительно имеют место, они не одиночные, а множественные». Говоря о риторике России в отношении Украины,
«Что касается риторики, то я как раз только что отвечал на вопрос о заявлениях, сделанных в Киеве, о необходимости привлечения войск НАТО и так далее. Мне кажется, что такие заявления говорят сами за себя», — сказал он украинскому журналисту в ответ на вопрос о заявлениях российской стороны.
30 марта главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия постепенно наращивает войска у границы с Украиной. Накануне президент Украины Владимир Зеленский в связи с российскими учениями у границы заявил, что Россия «пытается создать атмосферу угрозы».