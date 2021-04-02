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13:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль считает неуместным описание России как противника

Россия никому не угрожает, и Кремль считает неуместным, когда ее называют противником, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал заявление Минобороны Украины о том, что глава Пентагона Ллойд Остин пообещал Киеву поддержку в случае эскалации «российской агрессии».

Источник: Reuters

«Постановка вопроса о том, что Россия является каким-то противником, с нашей точки зрения, является неприемлемой, неуместной. Россия никому не угрожает, она никому не угрожала никогда, и, собственно, на этом и строится наша позиция», — ответил Песков во время пресс-кола на просьбу «Ъ FM» прокомментировать ситуацию.

«Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер российской стороны по обеспечению ее безопасности», — сказал Песков о возможном усилении активности войск НАТО вокруг границ Украины.

На просьбу уточнить, какие именно меры имелись в виду, он отметил: «Все, которые необходимы».
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Песков заявил, что провокации со стороны вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе «действительно имеют место, они не одиночные, а множественные». Говоря о риторике России в отношении Украины, пресс-секретарь президента РФ назвал ее «абсолютно конструктивной».

«Что касается риторики, то я как раз только что отвечал на вопрос о заявлениях, сделанных в Киеве, о необходимости привлечения войск НАТО и так далее. Мне кажется, что такие заявления говорят сами за себя», — сказал он украинскому журналисту в ответ на вопрос о заявлениях российской стороны.

30 марта главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия постепенно наращивает войска у границы с Украиной. Накануне президент Украины Владимир Зеленский в связи с российскими учениями у границы заявил, что Россия «пытается создать атмосферу угрозы».

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